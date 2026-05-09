Türkiye'nin yatırım haritası: En fazla döviz bulunduran şehirler belli oldu

Toplam mevduat içinde dövizin payının en düşük olduğu 10 il ise şöyle:

Ardahan - 2,49 milyar TL (%29,71)

Ankara - 1,28 trilyon TL (%33,41)

Kars - 7,53 milyar TL (%34,43)

Adana - 137,73 milyar TL (%35,21)

Tekirdağ - 46,12 milyar TL (%38,24)

İzmir - 535,03 milyar TL (%38,29)

Diyarbakır - 27,50 milyar TL (%39,47)

Muğla - 89,28 milyar TL (%40,60)

Bilecik - 6,58 milyar TL (%40,98)

İstanbul - 5,03 trilyon TL (%40,98)