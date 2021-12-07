TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, uçak ve helikopter projeleri hakkında Erdoğan ve Sani'ye bilgi verdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, uçak ve helikopter projeleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'ye bilgi verdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin yürüttüğü uçak ve helikopter projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı salona geldi.
Erdoğan ve El Sani, burada TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.