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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam

Altın fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin ardından İsviçreli bankacılık devi UBS'den 2027 yılı için rekor bir altın tahmini geldi. Banka, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki yükseliş hikayesinin devam ettiğini belirterek yatırımcıları heyecanlandıran fiyat beklentisini paylaştı.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 1

Altın fiyatları son günlerde yeniden yükselişe geçerken UBS altının 2027'de göreceği rakamı açıkladı. 

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 2

Yükselişi destekleyen üç unsur

UBS'ye göre son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişte özellikle Çinli yatırımcıların alımları, altın ETF'lerine yönelen sermaye ve ABD ile Japonya'nın para piyasalarına yönelik attığı adımlar etkili oldu.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 3

Banka, bu gelişmelerin tahvil piyasalarındaki baskıyı hafiflettiğini ve altın için daha olumlu bir görünüm oluşturduğunu değerlendirdi.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 4

Fed beklentisi öne çıkıyor

UBS, kısa vadede petrol fiyatlarında olası yükseliş veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha sıkı para politikası izlemesinin altın üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 5

Ancak bankaya göre enflasyondaki kademeli yavaşlama, Fed'in 2027 yılında yeniden faiz indirimlerine başlamasının önünü açabilir. Bu senaryoda tahvil getirilerinin ve doların zayıflamasıyla birlikte altına yönelik yatırım talebinin güçlenmesi bekleniyor.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 6

Merkez bankaları almayı sürdürüyor

Raporda, merkez bankalarının son yıllarda hız kazanan altın alımlarını sürdürmesinin de fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmaya devam edeceği vurgulandı.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 7

UBS, güçlü resmi sektör talebi ve yatırımcı ilgisinin devam etmesi halinde altının uzun vadeli yükseliş eğilimini koruyacağını değerlendirdi.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 8

Bu beklentilerle UBS ons altının 2027 yılının ilk yarısında 5 bin dolara ulaşacağını öngördü.

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UBS 2027 tahminini açıkladı: İşte altında heyecanlandıran rakam - Resim: 9

Gerçeğe uygun değer 4.700 dolar

Deutsche Bank da yakın zamanda yayınladığı analizde altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesaplamıştı.

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