UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı
UBS, güçlü dolar ve yükselen ABD reel tahvil faizlerinin etkisiyle ons fiyatının yeniden 4.000 dolara gerileyebileceğini belirtti. Ancak bankaya göre bu seviye, uzun vadeli yatırımcıların alımlarıyla düşüşün sınırlanabileceği bir bölge. Son satışlarda spekülatif işlemler öne çıkarken, altın fonlarına yönelik ilginin güçlü kalması da dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UBS, güçlü dolar ve ABD'de yükselen reel tahvil faizlerinin altın üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirterek, ons fiyatının kısa vadede yeniden 4.000 dolara gerileyebileceğini bildirdi.
Banka, bu seviyede devreye girebilecek alımların ise düşüşü sınırlamasını bekliyor.
Güçlü dolar ve yüksek faiz baskısı
UBS stratejisti Giovanni Staunovo, yayımladığı notta, enflasyondan arındırılmış ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, faiz getirisi sağlamayan altını diğer yatırım seçeneklerine kıyasla daha az cazip hale getirdiğine dikkat çekti.
Güçlü doların da bu baskıyı artırdığını belirten Staunovo, "Kısa vadeli baskılar devam ediyor. Yüksek ABD reel faizleri ve güçlü dolar, altını yeniden 4.000 dolar/ons seviyesine doğru itebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Spot altın, cuma günü notun hazırlandığı sırada ons başına 4.191 dolardan işlem görüyordu.
Düşüşte alıcıların devreye girmesi bekleniyor
Kısa vadeli gerileme riskine rağmen UBS, 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçlenebileceğini öngörüyor.
Bankaya göre altına uzun vadeli nedenlerle yatırım yapanların düşük fiyatları değerlendirmesi, bu bölgede fiyatların destek bulmasını sağlayabilir.
Satışların kaynağı spekülatif işlemler
Staunovo, son dönemdeki düşüşü vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki spekülatif yatırımcıların satışlarıyla ilişkilendirdi.
Bu yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle tuttukları net pozisyonları azaltması, altını aşağı yönlü etkiledi.
Buna karşılık altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin güçlü kalması, piyasadaki satışlara rağmen fon tarafında talebin sürdüğünü gösterdi.