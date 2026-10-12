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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı

UBS, güçlü dolar ve yükselen ABD reel tahvil faizlerinin etkisiyle ons fiyatının yeniden 4.000 dolara gerileyebileceğini belirtti. Ancak bankaya göre bu seviye, uzun vadeli yatırımcıların alımlarıyla düşüşün sınırlanabileceği bir bölge. Son satışlarda spekülatif işlemler öne çıkarken, altın fonlarına yönelik ilginin güçlü kalması da dikkat çekiyor.

Damla Kaya
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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

UBS, güçlü dolar ve ABD'de yükselen reel tahvil faizlerinin altın üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirterek, ons fiyatının kısa vadede yeniden 4.000 dolara gerileyebileceğini bildirdi.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Banka, bu seviyede devreye girebilecek alımların ise düşüşü sınırlamasını bekliyor.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Güçlü dolar ve yüksek faiz baskısı

UBS stratejisti Giovanni Staunovo, yayımladığı notta, enflasyondan arındırılmış ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, faiz getirisi sağlamayan altını diğer yatırım seçeneklerine kıyasla daha az cazip hale getirdiğine dikkat çekti.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Güçlü doların da bu baskıyı artırdığını belirten Staunovo, "Kısa vadeli baskılar devam ediyor. Yüksek ABD reel faizleri ve güçlü dolar, altını yeniden 4.000 dolar/ons seviyesine doğru itebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Spot altın, cuma günü notun hazırlandığı sırada ons başına 4.191 dolardan işlem görüyordu.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Düşüşte alıcıların devreye girmesi bekleniyor

Kısa vadeli gerileme riskine rağmen UBS, 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçlenebileceğini öngörüyor.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Bankaya göre altına uzun vadeli nedenlerle yatırım yapanların düşük fiyatları değerlendirmesi, bu bölgede fiyatların destek bulmasını sağlayabilir.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Satışların kaynağı spekülatif işlemler

Staunovo, son dönemdeki düşüşü vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki spekülatif yatırımcıların satışlarıyla ilişkilendirdi. 

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Bu yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle tuttukları net pozisyonları azaltması, altını aşağı yönlü etkiledi.

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UBS'den altın yatırımcılarına uyarı: Düşüşün durabileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Buna karşılık altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin güçlü kalması, piyasadaki satışlara rağmen fon tarafında talebin sürdüğünü gösterdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ