UBS'ten petrol için çarpıcı tahmin! Brent 150 doları görebilir mi?

UBS'nin yayımladığı değerlendirmeye göre Brent petrol için eylül tahmini varil başına 105 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) için ise 97 dolara yükseltildi.

Banka ayrıca aralık ve mart aylarına ilişkin fiyat beklentilerini de varil başına 5'er dolar artırdı.