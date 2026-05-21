UBS'ten petrol için çarpıcı tahmin! Brent 150 doları görebilir mi?

UBS, Orta Doğu'daki gerilim ve arz kesintisi risklerinin petrol piyasasında yukarı yönlü baskıyı artırdığına dikkat çekerek fiyat tahminlerini yükseltti. Banka, Brent petrol için eylül beklentisini 105 dolara çıkarırken, arz sorunlarının sürmesi halinde fiyatların çok daha sert yükselebileceği uyarısında bulundu. Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve üretim kayıplarının piyasadaki kırılganlığı artırdığı belirtilirken, en kötü senaryoda Brent petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Damla Kaya
UBS, Orta Doğu'daki gerilim ve arz kesintilerine ilişkin risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, eylül ayına ilişkin Brent ve ABD tipi ham petrol beklentilerini artırırken, piyasadaki kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini değerlendirdi.

UBS'nin yayımladığı değerlendirmeye göre Brent petrol için eylül tahmini varil başına 105 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) için ise 97 dolara yükseltildi.

Banka ayrıca aralık ve mart aylarına ilişkin fiyat beklentilerini de varil başına 5'er dolar artırdı.

"Riskler yukarı yönlü"

UBS ayrıca arz kesintilerinin sürmesi halinde petrol fiyatlarında daha sert yükselişlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bankaya göre mevcut arz sorunlarının devam etmesi durumunda fiyatlar kısa vadede talep daralmasını tetikleyecek seviyelere kadar yükselebilir.

Brent için 150 dolar ihtimali

Raporda, arz sıkıntısına yönelik endişelerin piyasada stokçuluk eğilimini artırabileceği ve bunun fiyat hareketlerini daha da sertleştirebileceği belirtildi.

UBS, bu senaryoda Brent petrol fiyatlarının varil başına 150 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Banka değerlendirmesinde, İran'ın büyük ölçüde kapalı kalmayı sürdüren Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye yönelik yeni adımlar attığına dikkat çekildi.

Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin arz güvenliği açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğü ifade edildi.

Üretim kaybı 1 milyar varili aşabilir

UBS verilerine göre mart ve nisan aylarında küresel petrol üretim kaybı yaklaşık 650 milyon varile ulaştı.

Bankanın değerlendirmesinde, mayıs ayı sonuna kadar toplam üretim kaybının 1 milyar varili aşmasının beklendiği kaydedildi.

