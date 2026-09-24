Ucuz telefon pazarı küçülüyor: 230 milyon cihazlık pazar riskte

Ucuz telefon küçülürse bağlantı riski büyüyebilir





Ucuz telefon segmentindeki daralma yalnızca ticari bir mesele değil. Düşük ve orta gelirli ülkelerde akıllı telefona erişim, mobil internete katılım için temel adımlardan biri olmaya devam ediyor. Eğer yeni cihazların giriş seviyesi zayıflarsa, ilk kez akıllı telefon kullanacak kesimler için eşik daha da yükselebilir. Bu da hem dijital erişim hem de mobil ekosistemin büyümesi açısından yeni bir risk anlamına geliyor. Pazar toparlansa bile herkes için aynı ölçüde erişilebilir olmayabilir.