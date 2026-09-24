Ucuz telefon pazarı küçülüyor: 230 milyon cihazlık pazar riskte
Küresel akıllı telefon pazarı toparlanmaya hazırlanırken ucuz telefon segmenti aynı hızla dönemiyor. Yeni tahmine göre 200 dolar altındaki telefon sevkiyatı 2025-2030 döneminde yaklaşık yüzde 40 daralabilir. Bu da yılda 230 milyondan fazla cihazlık hacmin kaybolması anlamına geliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ucuz telefon pazarı sert daralmaya gidiyor
Küresel akıllı telefon pazarı önümüzdeki yıllarda yeniden toparlanmaya hazırlanırken en sert baskı ucuz telefon segmentinde görülüyor. Yeni tahmine göre 200 dolar altındaki akıllı telefon sevkiyatı 2025 ile 2030 arasında yaklaşık yüzde 40 daralacak. Bu tablo, giriş seviyesindeki cihazların pazardaki ağırlığının kalıcı biçimde küçülebileceğine işaret ediyor. Toplam pazar aynı dönemin sonunda eski hacmine yaklaşsa da ucuz telefon tarafında kayıp daha kalıcı görünüyor.
230 milyon cihazlık alan ortadan kalkabilir
Tahmindeki en çarpıcı başlık, ucuz telefon kategorisinden yılda 230 milyondan fazla cihazlık hacmin silinebilecek olması. Bu, yalnızca fiyatı düşük telefonların azalması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda giriş segmentine dayalı üreticiler, dağıtım kanalları ve düşük gelirli tüketiciler için yeni bir denge kurulacağı anlamına geliyor. Pazarın toplam büyüklüğü korunmaya yaklaşsa bile bu büyüklüğün iç dağılımı belirgin biçimde değişiyor.
Maliyet baskısı en çok giriş segmentini vuruyor
Ucuz telefon tarafındaki daralmanın merkezinde artan bileşen maliyetleri yer alıyor. Bellek ve çip fiyatlarındaki yükseliş, en düşük fiyatlı cihazların üretimini daha zor hale getiriyor. Üstelik yalnızca maliyet değil, asgari teknik özellik çıtasının yükselmesi de baskıyı artırıyor. Üreticiler artık çok düşük kârlı modelleri yalnızca pazarda görünmek için taşımaya daha az istekli davranıyor. Bu da giriş seviyesi cihazların raflarda azalmasına yol açıyor.
Tüketici daha pahalı modele ya da ikinci ele kayabilir
Ucuz telefon segmentindeki küçülme, talebin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu talebin bir bölümü daha üst fiyat bandına kayabilir. Bir başka bölüm ise telefon değiştirme süresini uzatabilir. Daha dikkat çekici ihtimal ise ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarının büyümesi. Özellikle fiyat hassasiyeti yüksek tüketiciler için sıfır cihaz yerine kullanılmış telefonlara yönelim daha görünür hale gelebilir. Böylece yeni cihaz satışları baskı altında kalırken ikinci el ekosistemi güçlenebilir.
Orta segment yeni savaş alanı oluyor
Yeni dönemde üreticiler için asıl mücadele alanı orta segment olacak gibi görünüyor. Daha yüksek hafıza, 5G bağlantısı, daha iyi kamera ve daha uzun yazılım desteği sunan modeller, kitlesel talebin merkezine yerleşebilir. Ucuz telefon tarafındaki boşluğun tamamı orta segmente taşınmayacak olsa da üreticilerin ürün lansmanları ve pazarlama bütçeleri giderek burada yoğunlaşabilir. Bu da fiyat/performans dengesini öne çıkaran modellerde rekabeti sertleştirecek.
Premium telefonlar gelir büyümesini taşıyabilir
Sevkiyat adedi açısından pazar eski ritmine dönmeye çalışırken gelir büyümesi daha çok üst segmentten gelebilir. Tahmine göre premium telefon sevkiyatları 2030’a kadar yıllık ortalama yaklaşık yüzde 7 büyüme gösterebilir. Bu tablo, sektörün değer tarafında daha pahalı cihazlara yaslanacağını ortaya koyuyor. Katlanabilir modeller, gelişmiş kamera sistemleri, daha yüksek depolama ve cihaz içi yapay zekâ gibi özellikler üreticilerin üst segmentte fiyatı yukarı taşımasına alan açıyor.
Türkiye’de 250 dolar eşiği baskıyı büyütüyor
Küresel eğilim Türkiye açısından da dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Türkiye’de ticari amaçla ithal edilen bazı akıllı telefonlarda gözetim kıymeti 10 Ağustos itibarıyla 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı. Bu değişiklik doğrudan tüm telefonların aynı oranda zamlanacağı anlamına gelmiyor. Ancak özellikle düşük fiyatlı ithal modellerde maliyet baskısını artırma potansiyeli taşıyor. Küresel ölçekte ucuz telefon alanı daralırken Türkiye’deki bu yeni eşik de giriş segmentinde fiyat baskısını daha görünür hale getirebilir.
Ucuz telefon küçülürse bağlantı riski büyüyebilir
Ucuz telefon segmentindeki daralma yalnızca ticari bir mesele değil. Düşük ve orta gelirli ülkelerde akıllı telefona erişim, mobil internete katılım için temel adımlardan biri olmaya devam ediyor. Eğer yeni cihazların giriş seviyesi zayıflarsa, ilk kez akıllı telefon kullanacak kesimler için eşik daha da yükselebilir. Bu da hem dijital erişim hem de mobil ekosistemin büyümesi açısından yeni bir risk anlamına geliyor. Pazar toparlansa bile herkes için aynı ölçüde erişilebilir olmayabilir.