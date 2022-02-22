Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Tüm dünyanın gözü Doğu Avrupa'ya çevrildi. Rusya gerilimi artıran adımları ve işgal söylentileri Ukrayna'yı ekonomisinde ciddi zarara yol açıyor. Ukrayna'da yaşanan kriz ülkede faaliyet gösteren birçok Türk şirketi için de risk yaratıyor. İşte Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk şirketleri... (Göker Bilgiç)

Tüm dünyanın gözü Doğu Avrupa'ya çevrildi. Bu yılın başından itibaren artan gerilimi ara ara esen diplomasi rüzgarları engelleyemedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri tanıyan kararı gerilimi had safhaya çıkardı. Putin'in kararı resmileştiren imzasının ardından Batılı devletlerden arka arkaya tepkiler geldi. 1 | 16

Beyaz Saray, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım ve ticareti engellemeye yönelik yaptırım kararını açıklarken, ek yaptırımların geleceğini duyurdu. Kararı kınayan İngiltere de yaptırım için harekete geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ise SWIFT sisteminden çıkarılması gibi ağır yaptırımlar gelebileceği son dönemlerde konuşulanlar arasında yer alıyordu. 2 | 16

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ülkenin ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Ukrayna pazarı Türkiye için de kritik öneme sahip. Son yıllarda yakınlaşan ilişkileri ve artan ticaret hacminin yanı sıra 700'den fazla Türk şirketi ülkede faaliyet gösteriyor. Peki hangi Türk şirketi Ukrayna'da ne yapıyor? 3 | 16