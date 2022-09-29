Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı
6. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı kapılarını açtı.
İzmir'de 2 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak 6. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na (PET İZMİR 2022) 227 firma katılıyor.
Organizasyonu düzenleyen TEMA Fuarcılık'ın Genel Müdürü Aykut Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük fuarını düzenlediklerini söyledi.
Ziyaretçilerin evcil hayvanları için yüzlerce çeşit ürünü fuarda bulabileceğini ifade eden Karslı, fuar boyunca birbirinden farklı yarışmalar ve eğitimler düzenleneceğini dile getirdi.