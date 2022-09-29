  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı

Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı

6. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı kapılarını açtı.

İzmir'de 2 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak 6. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na (PET İZMİR 2022) 227 firma katılıyor.

1 | 10
2 | 10

Organizasyonu düzenleyen TEMA Fuarcılık'ın Genel Müdürü Aykut Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük fuarını düzenlediklerini söyledi.

3 | 10

Ziyaretçilerin evcil hayvanları için yüzlerce çeşit ürünü fuarda bulabileceğini ifade eden Karslı, fuar boyunca birbirinden farklı yarışmalar ve eğitimler düzenleneceğini dile getirdi.

4 | 10