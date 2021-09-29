Üniversite şehirlerinde kiralık konut fiyatları ne durumda?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci okuluna yakın, aradığı kriterlere uygun kiralık ev bakmaya başladı. Hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’deki kiralık konutların son bir aydaki kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini ortaya koydu. Hepsiemlak Ağustos Emlak Endeksi’nden elde edilen verilere göre çevresinde birçok üniversite bulunan İstanbul’un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde yüzde 30 üzeri oranlarla kira fiyat artışı gerçekleşti. Avrupa yakasında ise öğrencilerin en çok tercih ettiği Şişli, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Fatih ve Sarıyer semtlerinde yüzde 10-30 arasında artışlar göze çarptı.

1 | 24