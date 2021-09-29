Üniversite şehirlerinde kiralık konut fiyatları ne durumda?
Hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’deki kiralık konutların son bir aydaki kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde yüzde 30'un üzerinde kira fiyat artışı gerçekleşti.
Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci okuluna yakın, aradığı kriterlere uygun kiralık ev bakmaya başladı. Hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’deki kiralık konutların son bir aydaki kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini ortaya koydu. Hepsiemlak Ağustos Emlak Endeksi’nden elde edilen verilere göre çevresinde birçok üniversite bulunan İstanbul’un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde yüzde 30 üzeri oranlarla kira fiyat artışı gerçekleşti. Avrupa yakasında ise öğrencilerin en çok tercih ettiği Şişli, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Fatih ve Sarıyer semtlerinde yüzde 10-30 arasında artışlar göze çarptı.
Eskişehir Tepebaşı’nda ve Odunpazarı’nda kiralar yüzde 7 arttı
Hepsiemlak platformunu ziyaret eden 18-24 yaş arası kullanıcıların Eskişehir’de kiralık ev aramaları Ağustos ayında yüzde 86 oranında artış gösterdi. Üniversite öğrencileri Eskişehir’de en çok Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ev aramayı tercih ediyor. Hepsiemlak Ağustos Endeksi verilerine göre Tepebaşı’nda son bir ayda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında yüzde 7,6’lık bir artış gözlemlenirken Odunpazarı’nda bu rakam 7,1 olarak gerçekleşti.
Kocaeli’de İzmit bölgesine rağbet var
Ağustos ayında Hepsiemlak platformunu ziyaret edip Kocaeli’de kiralık ev arayan 18-24 yaş arası kullanıcı sayısı yüzde 85 arttı. Üniversite öğrencileri Kocaeli’de en çok İzmit bölgesinde yoğunlaşıyor. Son 1 ayda İzmit bölgesinde kiralık konutların metrekare fiyatları 12 TL’den 13 TL’ye çıktı. Öğrencilerin büyük bir bölümünün de tercih ettiği Gebze’de ise kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının 13 TL’den 15 TL’ye yükseldiği görülüyor.
Konya genelinde fiyat artışları yüzde 20 seviyesinde
Üniversite öğrencilerinin Hepsiemlak platformunda Konya’da kiralık ev arayışları Ağustos’ta yüzde 72 oranında arttı. Bu talep Temmuz-Ağustos döneminde Konya genelinde kiralık metrekare fiyatlarına yüzde 20 civarı artış olarak yansıdı.