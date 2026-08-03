Üniversitelerde yeni dönem: Gençlerin yöneldiği meslek artık müfredatta

Başarı kolay değil

Ancak uzmanlar içerik üreticiliğinin sanıldığı kadar kolay bir kariyer olmadığını vurguluyor.

Sektör oldukça rekabetçi hale gelirken başarılı olabilmek için sadece içerik üretmek değil, belirli bir uzmanlık alanına sahip olmak ve farklılaşmak da gerekiyor.