Üniversitelerde yeni dönem: Gençlerin yöneldiği meslek artık müfredatta
YKS sonrası milyonlarca üniversiteli adayı şimdi de tercih dönemi için en doğru mesleğe karar verme çabasına girdi. Popüler meslekler yapay zekanın gölgesinde dönüşüme uğrarken, dünyanın önde gelen üniversiteleri de dikkat çeken yeni bölümler açıyor. Bir zamanlar sadece sosyal medyayla özdeşleşen içerik üreticiliği ya da 'influencerlık' da artık lisans programlarına giriyor.
İçerik üreticiliği artık sadece sosyal medya platformlarında büyüyen bir meslek değil, üniversitelerde akademik eğitim verilen yeni bir kariyer alanına dönüşüyor.
ABD'de Arizona State University (ASU), içerik üreticiliği üzerine lisans programı başlatırken, Syracuse University de bu sonbaharda öğrencileri dijital girişimcilik ve içerik ekonomisine hazırlayacak disiplinlerarası yeni bir yan dal programını hayata geçiriyor.
Türkiye'de içerik üreticiliği ağırlıklı olarak yeni medya, sosyal medya yöneticiliği ve iletişim programlarının içinde öğretilse de ABD'de ilk kez doğrudan "içerik üreticiliği" lisans programlarının açılmaya başlanması influencer ekonomisinin akademik bir uzmanlık alanına dönüşmeye başladığını gösteriyor.
Yeni programlar, sosyal medya yönetimi, marka hikaye anlatıcılığı, podcast yayıncılığı, dijital girişimcilik ve içerik üretimi gibi alanlarda eğitim sunuyor.
Türkiye'de ise içerik üreticiliğine yönelik medya, dijital yayıncılık, içerik üretimi, internet haberciliği, yapay zeka destekli medya uygulamaları, sosyal medya yönetimi ve platform yayıncılığı gibi dersler İletişim Fakültelerinin Yeni Medya ve İletişim, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler gibi bölümlerin müfredatında yer alıyor.
Değişen iş piyasası tercihleri değiştirdi
Üniversitelerin içerik üreticiliğine yönelik müfredat değişikliği ise sosyal medyanın yükselişinden değil, iş gücü piyasasındaki dönüşümden kaynaklanıyor. Yapay zekanın birçok beyaz yakalı mesleği dönüştürmesi, yeni mezunların iş bulmakta zorlanması ve influencer ekonomisinin hızla büyümesi nedeniyle birçok genç artık geleneksel kariyer yolları yerine içerik üreticiliğini ciddi bir meslek olarak görüyor.
Goldman Sachs'a göre küresel içerik üretici ekonomisinin büyüklüğünün 2027 yılına kadar yaklaşık 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
İçerik üretmek iş bulmayı kolaylaştırıyor
Üniversiteler de bu değişime göre eğitim programlarını şekillendiriyor. Syracuse University yetkililerine göre öğrencilerin önemli bir kısmı sadece influencer olmayı değil, içerik stratejisi, marka yönetimi, dijital pazarlama, prodüksiyon ve içerik ekonomisinin farklı alanlarında kariyer yapmayı hedefliyor.
Günümüzde sosyal medya becerileri birçok meslek için de önemli bir avantaj haline geliyor. Dijital kişisel marka oluşturmanın, mühendislikten finansa kadar farklı sektörlerde iş bulmayı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
Başarı kolay değil
Ancak uzmanlar içerik üreticiliğinin sanıldığı kadar kolay bir kariyer olmadığını vurguluyor.
Sektör oldukça rekabetçi hale gelirken başarılı olabilmek için sadece içerik üretmek değil, belirli bir uzmanlık alanına sahip olmak ve farklılaşmak da gerekiyor.
Cornell Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Brooke Erin Duffy de sosyal medyada öne çıkan birkaç büyük ismin geniş kitlelerde yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, birçok içerik üreticisinin düzenli gelir elde etmekte zorlandığını ifade ediyor.
Yapay zekanın içerik üretiminde giderek daha fazla kullanılmaya başlanmasının da sektörde rekabeti artırması bekleniyor.