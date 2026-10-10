Ünlü analist parasını büyütmek isteyenlere seslendi: Favori yatırımını açıkladı
Uzun vadede birikimlerini büyütmek isteyenlere dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan piyasa yazarı James Brumley, tasarruf hesaplarının enflasyon karşısında yetersiz kalabileceğini belirtti. Brumley, 2026 için öne çıkardığı yatırım aracını ve favori hissesini açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcıların tercihleri yeniden tartışılırken, The Motley Fool yazarı James Brumley, uzun vadeli servet oluşturmak için borsayı öne çıkardı. Brumley, tek tek hisse seçmek istemeyen yatırımcılar için S&P 500 endeks fonlarına işaret ederken, 2026 yılında bireysel hisse tarafındaki favorisini de açıkladı.
"Tasarruf hesapları enflasyona karşı yetersiz kalabilir"
Brumley, bankaların sunduğu geleneksel tasarruf hesaplarının uzun vadede büyük bir birikim oluşturmak için yeterli olmayabileceğini belirtti.
ABD'deki en yüksek para piyasası getirilerinin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Brumley, bu oranların dahi her zaman enflasyonun üzerinde kalamadığını ifade etti.
Uzun vadede birikimlerin enflasyondan daha hızlı büyümesi gerektiğini savunan Brumley, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen hisse senedi piyasasının bu konuda önemli seçeneklerden biri olduğunu kaydetti.
Bununla birlikte tüm birikimin borsaya yatırılmaması gerektiğini vurgulayan Brumley, acil durum fonu veya kısa vadede ihtiyaç duyulabilecek paranın piyasa dalgalanmalarından korunmasının önemine dikkat çekti.
Uzun vadede yüzde 10 ortalama getiri...
Tek tek şirketlerin hisselerini seçmek istemeyen yatırımcılar için S&P 500 endeksini takip eden fonlara işaret eden Brumley, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ve Vanguard S&P 500 ETF'yi (VOO) örnek gösterdi.
ABD'nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500'ün, Amerikan hisse senedi piyasasının toplam değerinin yüzde 80'inden fazlasını temsil ettiğini belirten Brumley, endeksin yeniden yatırılan temettüler dahil uzun vadeli ortalama yıllık getirisinin yaklaşık yüzde 10 olduğuna dikkat çekti.
Yıllık ortalama yüzde 10'luk getiri varsayımında yatırılan 1 doların 10 yıl sonunda 2,59 dolara, 20 yılda 6,73 dolara ve 30 yılda 17,45 dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.
Brumley ayrıca aktif olarak yönetilen yatırım fonlarının önemli bölümünün karşılaştırma endekslerinin gerisinde kaldığına ilişkin Standard & Poor's verilerine dikkat çekerek, uzun vadeli yatırımcılar açısından endeks yatırımlarının daha basit bir seçenek olabileceğini ifade etti.
2026 için favorisini açıkladı
Bireysel şirket hisselerine yatırım yapmak isteyenler için ise Brumley'nin 2026'daki öne çıkan tercihi Google'ın çatı şirketi Alphabet oldu.
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler nedeniyle teknoloji hisselerinde belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Brumley, Alphabet'in gelir yapısının yalnızca yapay zekâya bağlı olmadığını vurguladı.
Şirketin gelirlerinin yarısından fazlasının Google'ın arama tabanlı reklam faaliyetlerinden geldiğini belirten Brumley, YouTube, Android, Google Play ve abonelik hizmetleri de hesaba katıldığında yapay zekâ dışındaki faaliyetlerin Alphabet'in gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu aktardı.
Google'ın küresel gücüne dikkat çekti
Statcounter verilerine göre Google, dünya genelindeki internet aramalarının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Android ise küresel mobil cihazların yaklaşık yüzde 69'unda kullanılan işletim sistemi konumunda bulunuyor.
Brumley, bu güçlü pazar konumunun Alphabet'i yapay zekâ sektöründeki gelişmelerden bağımsız olarak uzun vadede avantajlı şirketlerden biri haline getirdiği görüşünde.