Ünlü analist parasını büyütmek isteyenlere seslendi: Favori yatırımını açıkladı

"Tasarruf hesapları enflasyona karşı yetersiz kalabilir"

Brumley, bankaların sunduğu geleneksel tasarruf hesaplarının uzun vadede büyük bir birikim oluşturmak için yeterli olmayabileceğini belirtti.

ABD'deki en yüksek para piyasası getirilerinin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Brumley, bu oranların dahi her zaman enflasyonun üzerinde kalamadığını ifade etti.