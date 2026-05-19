Ünlü burger zinciri darbe aldı: Amiral restoran kapandı
İngiltere’de son dönemde art arda gelen restoran kapanmalarına bir yenisi daha eklendi. New York tarzı burger ve tavuk restoranlarıyla tanınan Dirty Bones, Londra’daki amiral mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketin daha önce de birçok şubesini kapattığı ortaya çıktı.
İngiltere’de restoran sektöründeki kriz derinleşiyor. Özellikle artan maliyetler ve zayıflayan tüketici harcamaları nedeniyle birçok zincir küçülme kararı alırken, dikkat çeken son hamle Dirty Bones’tan geldi.
New York esintili menüsüyle tanınan burger zinciri, Londra Carnaby’de bulunan amiral restoranını kapattığını duyurdu.
Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müşterilerine teşekkür ederken, “yeni bir dönem” mesajı verdi.
Dirty Bones’un mali sıkıntıları yeni değil. Şirketin 2023 yılında finansal yeniden yapılandırma sürecine girdiği ve o dönem birçok şubesini kapattığı belirtildi.
Kensington, Shoreditch ve Westfield alışveriş merkezindeki restoranların kapanmasının ardından Carnaby şubesi de faaliyetlerini durdurdu.
Böylece markanın Londra’daki tek noktası Denman Street’teki restoran oldu.
Şirketin özellikle sınırsız tavuk kanadı kampanyası sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve Soho şubesi son dönemde viral olmuştu.
Ancak yükselen kira giderleri, enerji maliyetleri ve düşen tüketici harcamalarının zincir üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.