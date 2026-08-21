Ünlü ekonomist Bitcoin’deki yükselişe 'sahte' dedi: Yeni yatırım rotasını gösterdi

Böylece 65 bin ile 67 bin dolar arasında yoğun bir short pozisyon tasfiye bölgesi oluştu.

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkararak en az 4 milyar dolara yükselteceğini açıklaması ise piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Açıklamanın ardından 30 yıllık ABD tahvil faizi, 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 5,337'den geriledi.