Ünlü ekonomist Bitcoin’deki yükselişe 'sahte' dedi: Yeni yatırım rotasını gösterdi
Bitcoin’in 72 bin doların üzerine çıkmasının ardından ünlü ekonomist Peter Schiff’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Son rallinin gerçek bir kırılma olmadığını savunan Schiff, yükselişin arkasındaki nedeni açıklarken yatırımcılara yönelmeleri gereken yeni yatırım aracını da açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin’e yönelik eleştirileriyle tanınan ekonomist Peter Schiff, Bitcoin’in 72 bin doların üzerine çıkmasının ardından X hesabından piyasalardaki son hareketliliği değerlendirdi.
Schiff, ABD Hazinesi’nin tahvil geri alımlarına ilişkin açıklamasının piyasaları şaşırttığını belirterek gevşeyen finansal koşulların Bitcoin yerine altın için daha güçlü bir yükseliş hikayesi oluşturduğunu savundu.
"Bitcoin satın, altın alın"
"Bitcoin satın, altın alın" ifadelerini kullanan Schiff, Bitcoin’in 72 bin doların üzerine çıkışının gerçek yatırımcı talebinden kaynaklanan kalıcı bir kırılma olmadığı görüşünü dile getirdi. Schiff’e göre son yükseliş, büyük ölçüde düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların işlemlerini kapatmak zorunda kalmasıyla oluşan bir “short squeeze” hareketinden kaynaklandı.
Bitcoin için 140 bin dolar tahmini
Schiff’in değerlendirmesine karşı analist Adam Livingston ise Bitcoin’in altın karşısındaki performansına dikkat çekti.
Livingston, SPDR Gold Shares (GLD) üzerinden hesaplanan Bitcoin/altın oranının 28 Şubat'taki dip seviyesinden bu yana yüzde 34,8 yükseldiğini belirtti. Analiste göre oranın ekim ayındaki seviyesine dönmesi, Bitcoin'de yaklaşık yüzde 96'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Böyle bir senaryoda Bitcoin fiyatının yaklaşık 140 bin dolara ulaşabileceğini belirten Livingston, mevcut koşullarda Bitcoin'i diğer yatırım araçlarına tercih ettiğini ifade etti.
Bitcoin'deki sert yükselişin arkasında ne var?
CoinDesk'in aktardığına göre Bitcoin, yaklaşık altı hafta boyunca 62 bin ile 66 bin 900 dolar arasındaki dar bantta işlem gördü. Volatilitenin uzun yılların en düşük seviyelerine yaklaşması, fiyatın bant üst sınırına her çıkışında düşüş bekleyen yatırımcıların short pozisyonlarını artırmasına neden oldu.
Böylece 65 bin ile 67 bin dolar arasında yoğun bir short pozisyon tasfiye bölgesi oluştu.
ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkararak en az 4 milyar dolara yükselteceğini açıklaması ise piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Açıklamanın ardından 30 yıllık ABD tahvil faizi, 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 5,337'den geriledi.
Bitcoin'in kritik fiyat bandını aşmasıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık short pozisyonun zorunlu olarak kapatıldığı belirtilirken, Bitcoin bir saatten kısa sürede yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye Clarity Act'i kabul etme çağrısında bulunması ve ABD'nin önemli miktarda Bitcoin satın alabileceğine yönelik açıklaması da yükselişe destek verdi.
Bitcoin'de yıllar sonra bir ilk yaşanabilir
Bitcoin, ağustos ayında yüzde 14 değer kazanarak 2021'den bu yana ilk kez bir ağustos ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Kripto para, içinde bulunulan çeyrekte ise yüzde 23 yükselmiş durumda.
Piyasalardaki hızlı değişim yatırımcı duyarlılığına da yansıdı. Korku ve Açgözlülük Endeksi bir gecede 41 seviyesinden 62'ye çıkarak “korku” bölgesinden “açgözlülük” bölgesine geçti. Bitcoin'in günlük işlem hacmi ise yüzde 250 artışla 59 milyar dolara yükseldi.