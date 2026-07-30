Ünlü ekonomist 'saatli bomba' diyerek uyardı: Yapay zekada görünmeyen tehlike

El-Erian, Wall Street Journal'ın Meta'nın yapay zekâ yatırımlarının finansman maliyetlerine ilişkin haberini değerlendirirken, bunun çok daha geniş kapsamlı bir kredi piyasası sorununa işaret ettiğini söyledi. Ekonomiste göre, teknoloji şirketlerinin artan yatırım harcamaları ile kamu açıklarının yarattığı finansman ihtiyacı, yüksek faiz ortamıyla birleşerek piyasalarda karşılıklı bir baskı mekanizması oluşturuyor.