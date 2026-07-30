Ünlü ekonomist 'saatli bomba' diyerek uyardı: Yapay zekada görünmeyen tehlike
Dünyaca ünlü ekonomist Mohamed El-Erian, yapay zeka yatırımlarının finansmanında oluşan baskıların yalnızca teknoloji şirketlerini değil, küresel kredi piyasalarını da etkilemeye başladığını söyledi. Artan borçlanma ihtiyacı ve yüksek faizlerin yeni riskler oluşturduğunu belirten El-Erian, bazı piyasa uzmanlarının süreci ABD ekonomisi için "saatli bomba" olarak değerlendirdiğine dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekâ sektöründe hızla artan yatırımların finansmanı, küresel piyasalarda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ekonomist Mohamed El-Erian, teknoloji şirketlerinin büyüyen sermaye ihtiyacı ile kamu bütçe açıklarının kredi piyasaları üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğunu belirterek, yapay zekâ finansmanındaki risklerin tek bir şirketle sınırlı olmadığını ifade etti.
El-Erian, Wall Street Journal'ın Meta'nın yapay zekâ yatırımlarının finansman maliyetlerine ilişkin haberini değerlendirirken, bunun çok daha geniş kapsamlı bir kredi piyasası sorununa işaret ettiğini söyledi. Ekonomiste göre, teknoloji şirketlerinin artan yatırım harcamaları ile kamu açıklarının yarattığı finansman ihtiyacı, yüksek faiz ortamıyla birleşerek piyasalarda karşılıklı bir baskı mekanizması oluşturuyor.
Yapay zeka harcamaları 700 milyar dolara yaklaşıyor
Piyasa tahminlerine göre, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketleri 2026 yılında yapay zekâ altyapısına yaklaşık 700 milyar dolar yatırım yapacak. Bu rakam, iki yıl öncesine göre yüzde 75'in üzerinde artış anlamına geliyor.
Yatırımcılar ise sektörün hızla yükselen harcamalarının uzun vadede beklenen getirileri sağlayıp sağlayamayacağını sorgulamaya başladı. Artan sermaye ihtiyacının şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.
Kredi piyasalarında risk primi yükseliyor
Piyasa yorum platformu Bull Theory'ye göre, yatırımcılar yapay zekâ bağlantılı şirket tahvillerini elde tutabilmek için diğer şirket tahvillerine kıyasla 41 baz puan daha yüksek risk primi talep ediyor.
Bull Theory, yapay zeka yatırımlarındaki mevcut finansman modelinin zamanla ABD ekonomisinin geneline yayılabilecek riskler oluşturabileceğini savunarak süreci "saatli bomba" olarak nitelendirdi.
Nvidia cephesinde CDS maliyetleri dikkat çekti
Yapay zekâ çiplerinin lider üreticilerinden Nvidia'nın kredi riskini gösteren beş yıllık CDS primleri de son günlerde sert yükseliş gösterdi. Verilere göre şirketin CDS maliyeti yaklaşık 82 baz puana ulaşırken, bu seviye bir hafta öncesine göre neredeyse iki katına çıktı.
"The Big Short" yatırımcısı Michael Burry de Nvidia'nın CDS primlerindeki yükselişe dikkat çekerek, şirketin finansman modeline ilişkin soru işaretlerinin arttığını belirtti. Burry'nin paylaştığı verilere göre Nvidia'nın CDS primleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 90 yükseldi.
Haberde ayrıca Nvidia'nın, yapay zeka altyapısını büyütmek amacıyla Teksas'ta toplam değeri 50 milyar dolara ulaşabilecek veri merkezi kira anlaşmaları yaptığı belirtilirken, bazı analistler bu modelin yatırım maliyetlerinin bir kısmını şirket bilançosu dışında tuttuğunu öne sürüyor.
Piyasalarda ise yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli getirileri ile artan finansman maliyetleri arasındaki dengenin önümüzdeki dönemde teknoloji sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.