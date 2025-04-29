Ünlü peynir markasında hile tespit edildi: Bakanlıktan yeni taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine 30 yeni ürün daha ekledi. Bakanlığın yayımladığı güncel listede, market raflarında sıklıkla yer alan bazı ünlü markaların ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Sağlığı tehdit eden ürünler listesine bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya maddeleri ile dana eti olarak satılan ürünlerde tek tırnaklı et tespiti damga vurdu. Market raflarında yer alan ünlü bir peynir markasındaki hile de dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine 30 yeni ürünü ekledi; marketlerde satılan ünlü bir peynir markasında yağ hilesi tespit edildi.
Sağlığı tehlikeye düşüren ürünler tespit edildi
Yayımlanan listeye göre, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurlar taşıyan ürünler arasında bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddelerine, sıvı yağlar ve tatlı biberlerde izin verilmeyen boya maddelerine, lahmacun harcında ve dana eti ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti kullanımına rastlandı.
Sağlığı tehlikeye düşüren ürünler tespit edildi
Yayımlanan listeye göre, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurlar taşıyan ürünler arasında bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddelerine, sıvı yağlar ve tatlı biberlerde izin verilmeyen boya maddelerine, lahmacun harcında ve dana eti ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti kullanımına rastlandı.
Peynirde hile dikkat çekti
Listede, özellikle marketlerde sıkça satılan Ekiciler markasına ait tam yağlı sade eritme peynirinde yağ oranının düşük kullanılarak hile yapıldığı tespit edildi. Ayrıca peynirde, gıda sektöründe belirli sınırlar dahilinde kullanımı izne tabi olan natamisin maddesinin uygunsuz şekilde kullanıldığı belirlendi.