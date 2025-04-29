Ünlü peynir markasında hile tespit edildi: Bakanlıktan yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine 30 yeni ürünü ekledi; marketlerde satılan ünlü bir peynir markasında yağ hilesi tespit edildi. 1 | 9

Sağlığı tehlikeye düşüren ürünler tespit edildi Yayımlanan listeye göre, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurlar taşıyan ürünler arasında bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddelerine, sıvı yağlar ve tatlı biberlerde izin verilmeyen boya maddelerine, lahmacun harcında ve dana eti ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti kullanımına rastlandı. 2 | 9

Sağlığı tehlikeye düşüren ürünler tespit edildi Yayımlanan listeye göre, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurlar taşıyan ürünler arasında bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddelerine, sıvı yağlar ve tatlı biberlerde izin verilmeyen boya maddelerine, lahmacun harcında ve dana eti ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti kullanımına rastlandı. 3 | 9