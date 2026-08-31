Ünlü YouTuber karavan yaşamına geçti, hesabı çıkardı: Gerçek maliyeti ne?

Videoda, karavanın istenilen herhangi bir noktaya çekilerek masa ve sandalye kurulamayacağına da dikkat çekildi. Bu durumun kamp faaliyeti sayıldığı ve birçok yerde yasak olduğu belirtilerek uygun bir parsel ya da kamp alanı bulmanın zorunlu hale geldiği ifade edildi.