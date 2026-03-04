Üreticinin belalısıydı, uzmanlar tarih vererek duyurdu: Gündemden çıkacak
Karadeniz’de özellikle fındık bahçelerine zarar veren istilacı kahverengi kokarca için uzmanlardan uyarı geldi. Prof. Dr. Ahmet Dursun, zararlının 2030 yılına kadar etkisini artıracağını belirterek biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde düzenlenen “Kahverengi kokarca istilası: Çiftçiler ne yapmalı?” başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Dursun, Türkiye’de 2017 yılından bu yana görülmeye başlayan istilacı böceğin özellikle Karadeniz’deki fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.
Bitkilerin öz suyunu emerek ciddi kayıplara neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, "Kahverengi kokarca 2030 yılına kadar pik yapacak. Ondan sonra yavaş yavaş etkisi aza indirgemiş olunacak. Kahverengi kokarca 2030 yılından itibaren artık gündemden çıkmaya başlayacak. Çünkü bir denge kurulacak. Ondan sonra bu kadar zarar meydana getiremeyecek" dedi.
Günde 100 kilometreden fazla uçabiliyor
Günde 100 kilometreden fazla mesafe kat edebilen bu zararlıya karşı biyolojik mücadelede samuray arılarının önemli rol oynadığını belirten Dursun, bu arıların barınabildiği yonca tarlalarının artırılması gerektiğini ifade etti. Ağaçlara yapıştırıcı tuzakların asılmasının da mücadelede etkili yöntemlerden biri olduğunu dile getiren Dursun, tek bir böceğin 200 ile 400 arasında yumurta bırakabildiğine dikkat çekti.
Kimyasal mücadele için kritik uyarı
Kahverengi kokarcaya karşı kimyasal mücadelenin yalnızca belirli dönemlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Dursun, bu uygulamanın eylül ile mart ayları arasında kışlaklarda sürdürülmesinin uygun olacağını söyledi.
Mart ayından sonra kimyasal ilaçlamanın devam etmesinin faydalı böcekleri de yok edebileceğini belirten Dursun, "Mart ayından itibaren kimyasal mücadele sürerse samuray arısını, diğer faydalı böcekleri de öldürmüş olursunuz. Kahverengi kokarcanın ölmesi için samuray arısının çoğalmasına fırsat vermek zorundayız. Samuray arısı gibi parazitoid böcekler özellikle kızıl yonca tarlalarında beslenip barınıyor. Bu nedenle kızıl yonca ekimini artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yapıştırıcı tuzak önerisi
Biyolojik mücadelede fare yapıştırma tuzaklarının da kullanılabileceğini ifade eden Dursun, bu tuzakların ağaç dallarına belirli aralıklarla asılması halinde etkili sonuç alınabileceğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Dursun, "Fare yapıştırıcısı sürülen tuzaklar beşer metre aralıklarla ağaçların dallarına asılırsa o zaman etkili bir mücadele yapmış olacaksınız. Bir günde 117 kilometre uçabilen böcek tespit edilmiş. O yüzden ‘bizim buraya ulaşmaz' demek durumunda değiliz" dedi.
Köylülere sülün hediye edildi
Amasya Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen konferansın ardından köyde yaşayan vatandaşlara üniversitede yetiştirilen sülünler hediye edildi.