Üreticinin belalısıydı, uzmanlar tarih vererek duyurdu: Gündemden çıkacak

Bitkilerin öz suyunu emerek ciddi kayıplara neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, "Kahverengi kokarca 2030 yılına kadar pik yapacak. Ondan sonra yavaş yavaş etkisi aza indirgemiş olunacak. Kahverengi kokarca 2030 yılından itibaren artık gündemden çıkmaya başlayacak. Çünkü bir denge kurulacak. Ondan sonra bu kadar zarar meydana getiremeyecek" dedi.