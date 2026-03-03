Google Haberler

Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak

SGK’nın 2024 denetimlerinde dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yetim maaşı alabilmek için boşanıp eski eşiyle aynı evde yaşamayı sürdüren 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi. Kurum, haksız ödemeleri faiziyle geri almak için yasal süreci başlattı.

Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde, yetim aylığı alabilmek amacıyla eşinden boşanmasına rağmen eski eşiyle birlikte yaşamayı sürdüren 2 bin 606 kişiyi belirledi. Kurum, hileli boşanma yoluyla maaş aldığı tespit edilen kişilerin aylıklarını durdurdu.

1 5
Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak - Resim: 2

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri ve gerçeğe aykırı sigortalılık gibi usulsüzlüklerle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yaklaşık 3 bin müfettiş aracılığıyla sürdürüyor.

2 5
Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak - Resim: 3

Hileli boşanmalara binlerce denetim

Geçtiğimiz yıl kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yapılan incelemelerde 369 bin 573 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, 7 bin 801 iş yerinin ise kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kurum, bunun yanı sıra hileli boşanmalara yönelik denetimlerini de yoğunlaştırdı.

3 5
Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak - Resim: 4

Bu kapsamda 2024 yılı içinde Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, boşandığı eşiyle aynı konutta yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan 2 bin 606 kişi hakkında işlem başlatıldı.

4 5
Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak - Resim: 5

SGK, söz konusu kişiler için yasal süreci devreye alırken, usulsüz şekilde ödenen aylıkların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için de girişim başlattı.

5 5