Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak
SGK’nın 2024 denetimlerinde dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yetim maaşı alabilmek için boşanıp eski eşiyle aynı evde yaşamayı sürdüren 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi. Kurum, haksız ödemeleri faiziyle geri almak için yasal süreci başlattı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde, yetim aylığı alabilmek amacıyla eşinden boşanmasına rağmen eski eşiyle birlikte yaşamayı sürdüren 2 bin 606 kişiyi belirledi. Kurum, hileli boşanma yoluyla maaş aldığı tespit edilen kişilerin aylıklarını durdurdu.
SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri ve gerçeğe aykırı sigortalılık gibi usulsüzlüklerle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yaklaşık 3 bin müfettiş aracılığıyla sürdürüyor.
Hileli boşanmalara binlerce denetim
Geçtiğimiz yıl kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yapılan incelemelerde 369 bin 573 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, 7 bin 801 iş yerinin ise kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kurum, bunun yanı sıra hileli boşanmalara yönelik denetimlerini de yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda 2024 yılı içinde Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, boşandığı eşiyle aynı konutta yaşamaya devam ederek yetim aylığı alan 2 bin 606 kişi hakkında işlem başlatıldı.
SGK, söz konusu kişiler için yasal süreci devreye alırken, usulsüz şekilde ödenen aylıkların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için de girişim başlattı.