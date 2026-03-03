Usulsüzlüğe göz açtırılmadı: Ödemeler durduruldu, faizi ile geri alınacak

Hileli boşanmalara binlerce denetim

Geçtiğimiz yıl kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yapılan incelemelerde 369 bin 573 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, 7 bin 801 iş yerinin ise kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kurum, bunun yanı sıra hileli boşanmalara yönelik denetimlerini de yoğunlaştırdı.