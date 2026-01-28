Uzman isim açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki rekor yükselişin arkasında jeopolitik gerginlikler ve doların küresel para olma gücünü yitirmesinin bulunduğunu söyledi. Merkez bankalarının ABD tahvillerini satıp altına yöneldiğini belirten Yıldırımtürk, olası geri çekilmelerin ise yeni alım fırsatı yaratacağını vurguladı. Altın fiyatlarının yükseliş trendinde olduğunu ve yükselişin bir süre daha devam edeceğini söyleyen Yıldırımtürk, 'al-sat' yapıp kısa vadeli düşünen yatırımcıyı ise uyardı.
Fed’in faiz kararı öncesi zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın 5 bin 300 doları, gram altın 7 bin 400 TL’yi aşarken, uzmanlar yükselişin arkasında küresel belirsizlikler ve dolara olan güven kaybının bulunduğunu belirtiyor.
Altın fiyatları, Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi zirvelerini yeniledi. Ons altın 5 bin 300 doları aşarken, gram altın 7 bin 400 TL’nin üzerine çıktı. Gümüş ise tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki sert yükselişin beklenenden çok daha erken geldiğini belirterek, bu hareketin arkasında jeopolitik gerginlikler ve küresel para sistemine yönelik güvensizliğin yattığını söyledi. Yıldırımtürk, yılın başında ons altın için 4 bin 850 dolar, gram altın için ise 7 bin TL seviyelerinin öngörüldüğünü ancak gelişmelerin bu tahminleri hızla aştığını ifade etti.
NTV'ye konuşan uzman isim, ABD’nin ticaret politikaları, Orta Doğu’da artan askeri gerilimler ve küresel ölçekte doların rezerv para niteliğinin zayıflamasının altını yeniden güçlü bir "ikame para" haline getirdiğini vurguladı. Yıldırımtürk’e göre, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok merkez bankası ABD tahvillerini satarak altına yönelirken, bireysel yatırımcıların da altına talebi hızla artıyor.
"Geri çekilmeler fırsatlar yaratabilir"
Kur korumalı mevduat sisteminin sona ermesiyle piyasaya çıkan fonların da altına yöneldiğini kaydeden Yıldırımtürk, kontrollü kur politikası nedeniyle dövizde getiri elde edemeyen yatırımcıların altını tercih ettiğini dile getirdi. Hızlı yükselişin ardından kısa vadeli düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu söyleyen uzman, “Ancak bu geri çekilmeler yeni alım fırsatları yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Fed’in faiz kararına da dikkat çeken Yıldırımtürk, piyasaların olası bir sürpriz faiz indirimini büyük ölçüde fiyatladığını belirterek, “Altındaki ana trend yukarı yönlü. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürdükçe bu eğilim korunur” dedi.
Al-sat yapanlara uyarı
Yıldırımtürk, yatırımcıların vade konusuna özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben altın alayım bir ay sonra satarım diyenler için bunları tavsiye etmiyorum. Bunlar bir risk oluşturur" dedi.
Sosyal medyada öne çıkan gümüş, bakır, platin ve benzeri alternatiflere ilişkin de konuşan Yıldırımtürk, bu tür yatırım araçlarının ancak finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılar tarafından ve bankalar ile aracı kurumlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Fiziki gümüşün geri satımında yaşanan zorluklara dikkat çeken uzman, bu ürünlerin ekran üzerinden kontrat bazlı alınıp satılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade etti.