Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki sert yükselişin beklenenden çok daha erken geldiğini belirterek, bu hareketin arkasında jeopolitik gerginlikler ve küresel para sistemine yönelik güvensizliğin yattığını söyledi. Yıldırımtürk, yılın başında ons altın için 4 bin 850 dolar, gram altın için ise 7 bin TL seviyelerinin öngörüldüğünü ancak gelişmelerin bu tahminleri hızla aştığını ifade etti.