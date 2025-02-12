Uzmanlar açıkladı: Doğal gaz faturasından tasarruf etmenin 9 yöntemi

Aksa Doğalgaz, enerji tüketiminin azaltılması ve çevrenin korunması için basit ama etkili bazı tasarruf yöntemlerini sıraladı. Enerji israfına neden olmayan, bütçe dostu bu yöntemlere doğal gaz faturalarının kabarmasının önüne geçilebiliyor. İşte tasarruf için tavsiye edilen 9 yöntem... 1 | 10

1- Doğal gaz daha ekonomik Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik olduğunun altı çiziliyor. Bu yüzden evde doğal gaz kullanmak önemli. 2 | 10

2- Kombinin 1 derece düşürülmesi Kombinin sıcaklığını sadece 1 derece düşürmenin bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan bir tasarruf sağladığı kaydediliyor. Sıcaklık kontrolünün düzenli yapılması da tasarrufu artırıyor. 3 | 10