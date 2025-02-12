Uzmanlar açıkladı: Doğal gaz faturasından tasarruf etmenin 9 yöntemi
Özellikle son günlerde havaların bir anda soğuması vatandaşın kombi derecesini yükseltmesine sebep oldu. Derece yükseldikçe faturaların da kabarmasından endişe edenler, çözümü tasarruf yöntemlerinde arıyor. Uzmanlar, evin sıcaklığını kaybetmeden basit ama etkili bazı tasarruf yöntemleri öneriyor. İşte doğal gazda tasarruf için tavsiye edilen 9 yöntem...
Aksa Doğalgaz, enerji tüketiminin azaltılması ve çevrenin korunması için basit ama etkili bazı tasarruf yöntemlerini sıraladı. Enerji israfına neden olmayan, bütçe dostu bu yöntemlere doğal gaz faturalarının kabarmasının önüne geçilebiliyor. İşte tasarruf için tavsiye edilen 9 yöntem...
1- Doğal gaz daha ekonomik
Doğal gaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı buçuk kat, ısınmada ithal kömüre göre dört kat ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik olduğunun altı çiziliyor. Bu yüzden evde doğal gaz kullanmak önemli.
2- Kombinin 1 derece düşürülmesi
Kombinin sıcaklığını sadece 1 derece düşürmenin bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan bir tasarruf sağladığı kaydediliyor.
Sıcaklık kontrolünün düzenli yapılması da tasarrufu artırıyor.
3- Radyatörün üstünü örtmemek
Isı kaybını önlemek ve fazla doğal gaz faturası ödememek için radyatörlerin üzerine herhangi bir şey koyulmaması gerektiği belirtiliyor.
Radyatörlerin olduğu duvarlara ısı yalıtımı sağlayan yansıtıcı paneller yerleştirmek de enerji verimliliğini artırıyor.