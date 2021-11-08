Uzmanlar kripto para konusunda uyarıyor!
Kripto para piyasasına ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar bilinçsiz şekilde yatırım yapmanın üzücü sonuçları beraberinde getirebileceği konusunda uyarılarına devam ediyor. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş da sık karşılaşılan hatalar konusunda uyarılarını sıraladı...
BİLİNÇSİZ YATIRIM YAPMAYIN
Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Bilgi sahibi değilseniz, kulaktan dolma bilgilerle, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın.
KREDİ ÇEKEREK RİSKE GİRMEYİN
Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olabilirsiniz, ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın.
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AL-SAT İÇİN BAŞLAMAYIN
Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Bilgi sahibi değilseniz, kulaktan dolma bilgilerle, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın.
BORSALARA DİKKAT EDİN
Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.