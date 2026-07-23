Uzmanlar petrolde kritik eşiği açıkladı: Kimsenin görmek istemediği senaryo…

BCA Research analisti Marko Papic, petrol fiyatlarının belirli bir seviyenin üzerine çıkmasının hem ABD'nin hem de İran'ın tutumunu değiştirebileceğini belirterek, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlara göre bunun hangi fiyat seviyesinde gerçekleşeceği ise belirsizliğini koruyor.