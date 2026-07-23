Uzmanlar petrolde kritik eşiği açıkladı: Kimsenin görmek istemediği senaryo…
Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol piyasasında yeni bir endişeyi gündeme taşıdı. Uzmanlara göre Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yaşanabilecek eş zamanlı ciddi aksamalar ile bölgesel çatışmanın genişlemesi halinde Brent petrolün varil fiyatı 150 doları aşarak tarihi rekorunu kırabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyon, enerji piyasalarında en kötü senaryoların yeniden tartışılmasına neden oldu. Sektör uzmanları, mevcut durumda 150 dolar seviyesinin temel beklenti olmadığını belirtirken, bölgesel savaşın genişlemesi halinde bu ihtimalin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarının sürmesi halinde yeni askeri operasyonlar düzenleyebileceği yönündeki açıklamaları da piyasalardaki risk algısını artırdı.
Buna rağmen Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu rakam, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 30'luk yükselişe işaret etse de mart ayında görülen 119,50 dolarlık zirvenin altında bulunuyor.
150 dolar için hangi senaryo gerekiyor?
RBC Capital Markets Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Helima Croft'a göre Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara ulaşması için "tam kapsamlı bölgesel savaş" senaryosunun gerçekleşmesi gerekiyor. Böyle bir durumda petrol fiyatı, 2008 yılında görülen 146,08 dolarlık tarihi rekorunu da geride bırakabilir.
TD Securities Emtia Stratejisi Direktörü Ryan McKay ise risklerin yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı olmadığını belirtiyor. McKay'e göre Hürmüz'deki petrol akışının ciddi şekilde azalması, Babülmendep Boğazı'nda taşımacılığın aksaması ve Rusya'nın petrol ihracatının da sekteye uğraması halinde 150 doların üzerindeki fiyatlar yeniden gündeme gelebilir.
Piyasanın ana beklentisi daha düşük
Uzmanlar, en kötü senaryoya rağmen bunun piyasanın temel beklentisi olmadığını vurguluyor. TD Securities, Brent petrolünün eylül sonuna kadar 108 dolar, WTI ham petrolünün ise 105 dolar seviyelerinde zirve yapmasını bekliyor. Kurum, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının tamamen durmaması halinde 2026 sonu ile 2027 başında fiyatların 90-100 dolar bandında dengelenebileceğini öngörüyor.
Petrolü bugüne kadar ne frenledi?
Yılın ilk aylarında petrol fiyatlarının 150 dolara ulaşmasını engelleyen en önemli unsurlar arasında yüksek küresel petrol stokları ve Çin'in yeni petrol alımlarını büyük ölçüde azaltması gösteriliyor. Ancak uzmanlara göre küresel rezervlerin giderek azalması ve ABD petrol stoklarının 1983'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, piyasadaki bu güvenlik tamponlarını zayıflatıyor.
Yüksek petrol fiyatı diplomasiyi tetikleyebilir
Analistler, petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişin yalnızca enerji piyasalarını değil, diplomatik süreci de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
BCA Research analisti Marko Papic, petrol fiyatlarının belirli bir seviyenin üzerine çıkmasının hem ABD'nin hem de İran'ın tutumunu değiştirebileceğini belirterek, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlara göre bunun hangi fiyat seviyesinde gerçekleşeceği ise belirsizliğini koruyor.