Vadeli mevduatta yüzde 50 ve üstü faiz oranları için son günler: 250 bin TL'nin getirisi belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararını açıklayacağı PPK toplantısı öncesinde mevduat faiz oranları yüzde 50’nin altına inmeye başladı. Geçtiğimiz haftalar ve aylarda yüzde 56'ya kadar yükselen mevduat faizi tavanı 23 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 51,50’ye geriledi. Birkaç bankada yüzde 50 seviyesinde kalan mevduat oranlarının da önümüzdeki haftadan itibaren ciddi anlamda düşmesi bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 250 bin TL'lik bir mevduat hesabının 32 gün vadeli aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14.00’te açıklanacak faiz kararı öncesinde, piyasalarda faiz indirim beklentileri ağırlık kazandı. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puanlık indirimle yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Aralık ayında politika faizinde gerçekleştirilen indirim, mevduat faizlerini de etkilemişti. Bugün itibarıyla piyasalarda en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 51,50’ye geriledi. Geçen ay yüzde 56 seviyelerinde olan bu oran, birkaç gün önce yüzde 53 olarak kaydedilmişti. Şu anda yüzde 50 ve üzeri mevduat faizi sunan banka sayısının dört olduğu belirtiliyor. Ancak bu oranların önümüzdeki hafta tamamen yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.
Mevduat faizlerindeki düşüş
Mevduat faiz oranlarında yaşanan düşüş, Türk lirası mevduatındaki artışla paralel bir seyir izliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 18 Ekim 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında TL mevduat toplamı 11 trilyon 303 milyar liradan 12 trilyon 250 milyar liraya yükseldi. Bu süreçte toplam mevduat içinde TL’nin payı yüzde 63’ün üzerine çıktı.
Kredi faizlerinde değişim
Faiz oranlarındaki değişimler kredi cephesinde de etkili oldu. Tüketici kredileri, yüksek faiz ortamına rağmen büyümeye devam etti. Son 13 haftalık dönemde, tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 182 milyar lira artarak 2 trilyon 30 milyar liraya ulaştı.