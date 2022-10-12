Van'da Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki RHG EnerTürk Enerji tarafından devreye alınan güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışı yapıldı.
Van Gölü kıyısındaki Arısu Mahallesi'nde 784 bin metrekare alana kurulan 55,6 megavat kapasiteli santralde 138 bin panelin kullanıldı ve tesis tam kapasiteyle enerji üretimine başladı.
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Tesiste bulunan her ünite yaklaşık 80 metre uzunluğunda.
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Her bir panel bağımsız olarak doğuşundan batışına kadar güneşi izliyor.
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İzleme sistemiyle donatılmış üniteler sahada 1769 motor ile destekleniyor.
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