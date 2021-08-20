Varank: Türkiye'nin ilk yerli milli işlemcisini yaptırdık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IDEF 2021 Fuarı'nı gezdi.

Varank, Çakıl Milli İşlemci Projesi'ne ilişkin, "Türkiye'nin ilk yerli ve mili olarak tasarlanmış işlemcisini elimizde tutuyoruz. Burada işlemcinin kullanıldığını bir simülatörde test etmiş olduk. İşlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazları ve bildiğiniz gibi çip krizi dediğimiz dünyadaki çip krizinin aslında bir parçasını elimizde tutuyoruz." dedi. 1 | 25

Bakan Varank, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2021) ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve diğer bazı şirketlerin stantlarını tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 2 | 25

Savaş gemisi, uçuş ve atış simülasyonlarını deneyimleyen Bakan Varank, aynı saatlerde fuarı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de selamlaştı. 3 | 25