Vatandaşlık maaşı için tarih ve şartlar belli oluyor: 2,5 milyon haneye destek! Kimler alacak, ne kadar ödenecek?
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon TL destek verilmesi planlanıyor. Geliri 23 bin 552 TL'nin altında kalan hanelerin yararlanabileceği sistemde kira, enerji ve gıda yardımları öne çıkıyor. Ödemelerin 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı vatandaşlık maaşı uygulamasında gelir kriterleri, ödeme tutarları ve başvuru yöntemine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hanelerin gelir düzeyi ve ihtiyaçları esas alınacak.
Desteklerin bölgelere göre farklılaştırılması ve birden fazla yardım kaleminin aynı haneye sağlanması öngörülüyor.
Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşı, gelir seviyesi belirlenen sınırın altında kalan ailelerin gelirlerini desteklemeyi amaçlayan sosyal yardım modeli olarak hazırlanıyor.
Taslak çalışmaya göre destekten yararlanabilmek için haneye giren toplam gelirin, en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'nin altında bulunması gerekiyor.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon TL destek ödemesi yapılması planlanıyor. Yardımların miktarı ise her hanenin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek.
Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?
Vatandaşlık maaşında ödemelerin asgari ücretin üçte biri seviyesinde olması öngörülüyor. Taslak çalışmaya göre en yüksek destek tutarının 9 bin 358 TL olması bekleniyor.
Alternatif çalışmalar kapsamında asgari ücretin yüzde 15'i veya yüzde 20'si oranlarını içeren destek ödemeleri de değerlendiriliyor.
Ödeme miktarları, hanelerin gelir durumuna ve yararlanacakları yardım kalemlerine göre farklılık gösterebilecek.
Büyükşehirlerde kira, soğuk illerde enerji yardımı
Vatandaşlık maaşı uygulamasında bölgesel ihtiyaçlara göre farklı destek modelleri uygulanması planlanıyor.
En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL gelirle geçinen ve başka geliri bulunmayan bir hanenin kirada oturması durumunda kira yardımı yapılabilecek.
Özellikle metropollerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine kira desteğinde öncelik verilmesi öngörülüyor.
Erzurum, Sivas ve Ardahan gibi kış aylarının sert geçtiği illerde ise doğal gaz ve diğer enerji giderlerine yönelik yardımlar öne çıkacak.
Kırsal kesimde ve büyükşehirlerin çevresindeki sayfiye bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlanması planlanıyor.
Vatandaşlık maaşı hangi yardımları kapsayacak?
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında desteklerin tek bir ödeme kalemiyle sınırlı kalmaması hedefleniyor. Taslak çalışmada şu yardım başlıkları yer alıyor:
Kira ve barınma yardımı
Elektrik ve doğal gaz desteği
Gıda yardımı
Çocuk yardımı
Abonelik faturalarına destek
Konut desteği
Hanelerin ihtiyaçlarına göre birden fazla yardım kaleminden yararlanabilmesi öngörülüyor. Ancak yapılacak toplam destek ödemelerinin belirlenen üst sınırı aşmaması planlanıyor.
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak?
Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2027 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Sistem öncelikle pilot illerde uygulanacak. Pilot illerin Aralık 2026'ya kadar belirlenmesi, destek ödemelerinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.
Uygulamanın ilk aşamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesinin ardından sistemin 2027 yılı içerisinde tüm illeri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Destek modelinin istihdama katılımı engellemeyecek biçimde oluşturulması da çalışmanın hedefleri arasında bulunuyor.
Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılacak?
Vatandaşlık maaşından yararlanmak isteyenlerin başvuru yaparak oluşturulacak merkezi sisteme kayıt olması gerekecek.
Taslak çalışmaya göre başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilmesi öngörülüyor.
Destek almaya hak kazanan vatandaşlar için vatandaşlık maaşı kartı çıkarılması planlanıyor. Yardım ödemelerinin tamamı bu kartta toplanacak.
Gelir seviyesi nasıl belirlenecek?
Vatandaşlık maaşında hak sahiplerinin belirlenmesi için kapsamlı bir gelir incelemesi yapılacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının elindeki verilerin yanı sıra SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu bilgileri de değerlendirmeye alınacak.
İncelemelerde hanenin ekonomik ve sosyal durumu birlikte ele alınacak.
Bu kapsamda vatandaşların maaş gelirleri, kira ödeyip ödemedikleri, çocuk sahibi olup olmadıkları, tek başına yaşayıp yaşamadıkları ve sürekli bakıma ihtiyaç duyup duymadıkları dikkate alınacak.
Yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilere öncelik
Yeni destek sisteminde yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlar öncelikli gruplar arasında yer alacak. Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan aileler ve yaşlıların da destek kapsamına alınması öngörülüyor.
Yaşlı nüfusun destek ödemelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesi planlanırken sürekli hasta olan ve bakıma muhtaç kişilerin de öncelikli yardım alacak gruplar arasında bulunması hedefleniyor.
Vatandaşlık maaşına ilişkin gelir kriterleri, ödeme tutarları ve başvuru yöntemleri taslak çalışma kapsamında değerlendiriliyor. Uygulamanın kesin koşulları ve ödeme miktarları henüz nihai olarak belirlenmiş değil.