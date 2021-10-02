Venezuela, paradan altı sıfır sildi: Yeni banknotlar piyasada
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, para birimi olan Bolivar'dan altı sıfır silindi.
Para birimi olarak "Bolivar"ı kullanan Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni banknotlar piyasaya çıktı.
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Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı.
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Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25'e dolara yakın bir değere tekabül ediyor.
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Bu değişiklik, hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
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