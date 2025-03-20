Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin ilişkin işgücü istatistikleri açıklandı. Buna göre, işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. Açıklanan verilere göre, en düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller de belli oldu. İşte o iller...

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