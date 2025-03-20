Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu!
Türkiye’nin 2024 yılına ait işgücü istatistikleri belli oldu. Açıklanan verilerde işsizlik oranının düştüğü, istihdam edilen kişi sayısının arttığı görüldü. İstihdam oranı yükselirken; genç nüfusta işsizlik oranı geriledi. Öte yandan en yüksek ve en düşük işsizlik oranına sahip iller de belli oldu. İşte en yüksek ve en düşük işsizlik oranına sahip iller...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin ilişkin işgücü istatistikleri açıklandı. Buna göre, işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. Açıklanan verilere göre, en düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller de belli oldu. İşte o iller...
En düşük işsizlik oranına sahip iller...
Burdur
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, en düşük işsizlik oranına sahip illerden biri Burdur oldu.
Kastamonu
En düşük işsizlik oranına sahip illerden biri de Kastamonu. Kastamonu, birinciliği Burdur ile paylaştı.