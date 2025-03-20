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  4. Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu!

Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu!

Türkiye’nin 2024 yılına ait işgücü istatistikleri belli oldu. Açıklanan verilerde işsizlik oranının düştüğü, istihdam edilen kişi sayısının arttığı görüldü. İstihdam oranı yükselirken; genç nüfusta işsizlik oranı geriledi. Öte yandan en yüksek ve en düşük işsizlik oranına sahip iller de belli oldu. İşte en yüksek ve en düşük işsizlik oranına sahip iller...

Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin ilişkin işgücü istatistikleri açıklandı. Buna göre, işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. Açıklanan verilere göre, en düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller de belli oldu. İşte o iller...

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Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu! - Resim: 2

En düşük işsizlik oranına sahip iller...

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Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu! - Resim: 3

Burdur

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, en düşük işsizlik oranına sahip illerden biri Burdur oldu.

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Veriler açıklandı: En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller belli oldu! - Resim: 4

Kastamonu

En düşük işsizlik oranına sahip illerden biri de Kastamonu. Kastamonu, birinciliği Burdur ile paylaştı.

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