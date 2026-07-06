Warren Buffett açıkladı! Sıfırdan başlayanlar için yatırımın altın formülü
Milyarder yatırımcı Warren Buffett, yıllar önce kendisine yöneltilen dikkat çekici bir soruya verdiği yanıtla yeniden gündem oldu. Elinde bugün sadece 10 bin dolar (yaklaşık 470 bin TL) olsa nasıl hareket edeceğini anlatan Buffett, servet oluşturmanın zor olmadığını sadece çoğu kişinin göz ardı ettiği basit bir alışkanlıktan geçtiğini söyledi.
Birikim ve yatırım hayali kuran milyonlarca insan finansal özgürlüğe giden bu yolculuğa nasıl başlayacağına bir türlü karar veremezken milyarder yatırımcılardan altın değerinde tavsiyeler geliyor.
Efsane yatırımcı Warren Buffett da sıfırdan başlayacak yatırımcılar için servetin formülünü verdi. Buffett 10 bin dolarla (yaklaşık 470 bin TL) yeniden nasıl milyarder olacağını tek tek anlattı.
"30 milyar doları nasıl kazanırım?" sorusuna dikkat çeken yanıt
1999 yılında gerçekleştirilen Berkshire Hathaway hissedarlar toplantısında bir yatırımcı, Buffett'a 30'lu yaşlarında yeniden hayata başlasa bugünkü başarısını nasıl tekrarlayacağını sordu.
Buffett'ın soruya ilk cevabı ise "Genç yaşta başlayın" oldu. Salondan kahkahalar yükselse de Buffett tamamen ciddi olduğunu söyledi.
Başarının sırrı bileşik getiride
Buffett, uzun yıllar birlikte çalıştığı Charlie Munger'ın sıkça kullandığı "kartopu" benzetmesini hatırlattı. Başarının temelinde bileşik getirinin yer aldığını söyleyen Buffett, küçük birikimlerin uzun yıllar boyunca büyüyerek büyük servetlere dönüşebileceğini ifade etti.
Ünlü yatırımcıya göre en önemli avantaj, yatırım için mümkün olduğunca erken yaşta harekete geçmek ve uzun vadeli düşünmek.
1965 yılında aldığı Berkshire Hathaway'i 25 milyon dolarlık küçük bir tekstil şirketinden, 1 trilyon dolarlık küresel bir imparatorluğa dönüştüren Buffett'ın tavsiyesi bugün halen geçerliliğini koruyor.
10 bin dolarla yine aynı yöntem
Buffett, bugün üniversiteden yeni mezun olmuş ve elinde sadece 10 bin doları bulunan biri olsaydı da yatırım stratejisini değiştirmeyeceğini söyledi.
İlk olarak şirketleri tek tek inceleyeceğini belirten Buffett, daha küçük ölçekli şirketlerde gözden kaçan fırsatların bulunabileceğini bunların detaylı analiz edilmesini tavsiye etti.
"İşletmelere yatırım yapın"
Yatırım dünyasının yıllar içinde büyük değişim geçirdiğini kabul eden Buffett, buna rağmen yatırım anlayışının değişmediğini ifade ederek hisseleri makul fiyatlardan alıp beklemenin uzun vadede en doğru strateji olduğunu söyledi.
Charlie Munger'dan ilk 100 bin dolar uyarısı
Toplantıda söz alan Charlie Munger ise yatırım yolculuğunun en zorlu aşamasının ilk 100 bin dolarlık sermayeyi oluşturmak olduğunu söyledi.
Munger'a göre bu seviyeye ulaşabilen yatırımcılar için bileşik getiri etkisi giderek hızlanıyor. Başarıya ulaşan kişilerin ortak özelliklerinin ise rasyonel davranmaları, fırsatları değerlendirmeleri ve kazandıklarından daha az harcamaları olduğunu ifade etti.
Bilgiye ulaşmak kolaylaştı
Buffett yatırım kariyerine başladığı dönemde şirketler hakkında bilgiye ulaşmak zorken, günümüzde yatırımcılar ücretsiz analiz araçları, finansal raporlar ve şirket verilerine kolayca erişebiliyor.
Başarının temelinde sabır var
Buffett'a göre büyük servetlere ulaşmanın yolu kısa vadeli kazanç arayışından değil, kaliteli şirketlere yatırım yapmaktan ve uzun yıllar boyunca sabırlı olmaktan geçiyor.
Ünlü yatırımcı, erken başlamanın büyük avantaj sağladığını ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda da en doğru zamanın bugünden başlamak olduğunu vurguluyor.