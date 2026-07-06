Warren Buffett açıkladı! Sıfırdan başlayanlar için yatırımın altın formülü

Birikim ve yatırım hayali kuran milyonlarca insan finansal özgürlüğe giden bu yolculuğa nasıl başlayacağına bir türlü karar veremezken milyarder yatırımcılardan altın değerinde tavsiyeler geliyor.

Efsane yatırımcı Warren Buffett da sıfırdan başlayacak yatırımcılar için servetin formülünü verdi. Buffett 10 bin dolarla (yaklaşık 470 bin TL) yeniden nasıl milyarder olacağını tek tek anlattı.