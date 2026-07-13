Warren Buffett büyük düşüşe mi hazırlanıyor? Yatırımcıları alarma geçiren hamle

Bir gösterge daha aynı tabloyu çiziyor

Benzer bir ölçü olan Shiller F/K (CAPE) oranı da 41,6 seviyesi ile 1871'den bu yana ABD borsalarının en pahalı ikinci dönemine işaret ediyor.

Tarihsel ortalaması 17,4 olan bu göstergenin geçmişte 30 seviyesinin üzerine çıktığı her dönemin ardından ABD borsalarında yüzde 20'nin üzerinde sert düzeltmeler yaşandığına dikkat çekiliyor.