Warren Buffett büyük düşüşe mi hazırlanıyor? Yatırımcıları alarma geçiren hamle
Her hareketi yatırımcılar tarafından yakından takip edilen dünyanın en başarılı yatırımcılarından Warren Buffett, bir kez daha ezber bozdu. Borsalar tarihi zirvelere koşarken Warren Buffett hisse senedi pozisyonlarını azaltarak 187 milyar dolarlık net satış ve rekor seviyeye ulaşan nakit rezervi ile dikkat çekiyor. Piyasalar bu hamlenin ardındaki gizemi çözmeye odaklanırken "Borsada büyük bir düzeltme mi yaklaşıyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Buffett'ın borsaların yükseldiği bir dönemde hisselerini satarak nakit biriktirmesi yatırımcıların dikkatini çekerken, kritik göstergeler de alarm veriyor.
Peki dünyanın en başarılı yatırımcısı neyi bekliyor?
13 çeyrek boyunca aralıksız satış
Berkshire Hathaway'in SEC'e sunduğu finansal raporlara göre Warren Buffett, CEO'luk görevini bırakmadan önce tam 13 çeyrek üst üste hisselerde satışa geçti. Bu süreçte satın aldığı hisseler ile sattığı hisseler arasındaki fark yaklaşık 187 milyar dolar seviyesine ulaşırken şirketin kasasındaki nakit rezervi de hızla büyüdü.
Berkshire'ın kasasında 397 milyar dolar var
2022 sonunda yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde bulunan Berkshire Hathaway'in nakit ve kısa vadeli ABD Hazine bonosu varlıkları, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla 397,4 milyar dolara yükseldi.
Bu rakam, yatırım devinin toplam piyasa değerinin üçte birinden fazlasına karşılık gelirken 2026'nın ilk çeyreğinde de 8 milyar dolardan fazla hisse satıldı. Kullanılmayan nakit ise büyük ölçüde kısa vadeli Hazine bonolarında değerlendiriliyor ve Berkshire bu yatırımlardan yılda yaklaşık 12 milyar dolar faiz geliri elde ediyor.
Buffett yatırımcıları neden uyardı?
Mayıs ayında yaptığı açıklamada piyasalardaki aşırı risk iştahına dikkat çeken Warren Buffett ise özellikle günlük işlemlere işaret ederek "İnsanların kumar oynama eğiliminin bu kadar yüksek olduğu başka bir dönem yaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.
Buffett Göstergesi tarihi zirvede
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde yatırım dünyasında Buffett Göstergesi olarak bilinen gösterge de dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Bir ülkenin borsasının genel olarak pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu anlamak için kullanılan ve Buffett tarafından popüler hale getirilen bu gösterge borsanın toplam değerini ülkenin tüm ekonomik üretimi ile kıyaslıyarak hesaplanıyor.
Buffett bu göstergede yüzde 200'ün üzerini çok riskli olarak değerlendirirken 1970'ten bu yana ortalama yüzde 88 seviyesinde bulunan gösterge, haziran ayında yüzde 238,5 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz başında ise yüzde 235'in üzerinde kalmayı sürdürdü.
Bir gösterge daha aynı tabloyu çiziyor
Benzer bir ölçü olan Shiller F/K (CAPE) oranı da 41,6 seviyesi ile 1871'den bu yana ABD borsalarının en pahalı ikinci dönemine işaret ediyor.
Tarihsel ortalaması 17,4 olan bu göstergenin geçmişte 30 seviyesinin üzerine çıktığı her dönemin ardından ABD borsalarında yüzde 20'nin üzerinde sert düzeltmeler yaşandığına dikkat çekiliyor.
Nakit rezerv bilinçli şekilde korunuyor
Berkshire Hathaway'in yeni CEO'su Greg Abel, şirketin dev nakit rezervini bilinçli şekilde koruduklarını, aşırı pahalı piyasalarda fırsat kovalamak istemediklerini söyledi.
Şirket son dönemde Taylor Morrison satın alması, Alphabet yatırımı ve sınırlı hisse geri alımları gerçekleştirse de, bu işlemler toplam nakit rezervinin oldukça küçük bir bölümünü oluşturuyor.
Borsada büyük çöküşün habercisi mi?
Ekonomistler, Buffett'ın adımlarının tek başına borsada sert çöküşünün habercisi olamayacağını belirtse de hem Buffett Göstergesinin hem de Shiller F/K oranının tarihi zirvelerde bulunması, ABD hisse senetlerinin geçmiş ortalamalara göre oldukça pahalı işlem gördüğünü ortaya koyuyor.
Buffett'ın yıllardır uyguladığı strateji ise değişmiyor: Piyasalar pahalıyken sabırlı olmak, gerçek fırsatlar ortaya çıktığında ise güçlü nakit pozisyonuyla harekete geçmek. Bu nedenle yatırım dünyası bugün sadece Buffett'ın sattığı hisseleri değil, kasasında beklettiği yüz milyarlarca doları da yakından takip ediyor.