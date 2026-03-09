Warren Buffett dönemi sona erdi: Milyar dolarlık portföyünün son hali
Yatırım dünyasının efsane ismi Warren Buffett, Berkshire Hathaway CEO’luğu görevini bırakırken şirketin son portföy dağılımı da ortaya çıktı. Yeni dönemde yönetim, Buffett’ın uzun yıllardır varisi olarak gösterilen Greg Abel’e geçti. Yatırım sihirbazı iş insanı ise yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek.
Berkshire Hathaway portföyünde en büyük pay hâlâ teknoloji devi Apple’a ait. Şirket hisseleri toplam portföyün yüzde 22,6’sını oluşturuyor. Buffett’ın son yıllarda Apple’ı “en güçlü yatırım” olarak tanımlaması bu yüksek payın en önemli nedeni.
Finans sektöründeki güçlü yatırımlardan biri olan American Express portföyde yüzde 20,5 payla ikinci sırada yer alıyor. Buffett’ın uzun yıllardır portföyünde tuttuğu bu hisse, şirketin en eski yatırımlarından biri.
Berkshire Hathaway portföyünde bankacılık sektörü de önemli bir yer tutuyor. Bank of America hisseleri yüzde 10,4 ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu yatırım Buffett’ın finans sektörüne olan güveninin önemli göstergelerinden biri.
Buffett’ın en bilinen yatırımlarından biri olan Coca-Cola hisseleri portföyde yüzde 10,2 paya sahip. Berkshire Hathaway bu yatırımı onlarca yıldır elinde tutuyor ve şirket Buffett’ın sembolik yatırımlarından biri olarak görülüyor.
Portföyde enerji ve finansal analiz şirketleri de önemli bir yer tutuyor. Chevron: yüzde 7,2 ve Moody's: yüzde 4,6.
Enerji sektöründe Berkshire Hathaway’in bir diğer önemli yatırımı ise Occidental Petroleum. Bu şirket portföyde yaklaşık yüzde 4 paya sahip. Sanayi ve üretim tarafında ise Kraft Heinz hisseleri yüzde 3,9 seviyesinde.
Portföyde daha küçük paylara sahip teknoloji ve ödeme şirketleri de bulunuyor. Bunlar arasında Alphabet, Visa, Mastercard, Amazon, UnitedHealth Group, Domino's Pizza, Kroger bulunuyor. Bu şirketlerin toplam payı yaklaşık yüzde 11,7 seviyesinde.
Berkshire Hathaway son dönemde dikkat çekici bir hamle yaparak Amazon yatırımını yaklaşık yüzde 75 oranında azalttı. Bu karar Buffett’ın portföyde yeniden denge kurma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.
Şirketin bilançosundaki en dikkat çekici detaylardan biri ise dev nakit rezervi. Berkshire Hathaway’in kasasında yaklaşık 320 milyar dolar nakit bulunuyor. Bu durum, yeni yatırımlar için büyük bir finansal esneklik sağlıyor.
Buffett’ın görevden ayrılmasıyla birlikte Berkshire Hathaway’in yönetimi artık Greg Abel’e geçti. Yatırım dünyasında onlarca yıl süren efsanevi bir dönemin ardından birçok yatırımcı Buffett’a aynı mesajı veriyor: “Hoşça kal Warren, bir çağa damga vurdun.”