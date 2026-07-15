Warren Buffett'ın herkese önerdiği tek yatırım ortaya çıktı!
Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, piyasalardaki belirsizliğe rağmen yıllardır aynı yatırım aracını öneriyor. Üstelik bu yöntem hisse seçme becerisi gerektirmiyor. Tarihsel veriler ise Buffett'ın tavsiyesinin neden bu kadar dikkat çektiğini açıkça ortaya koyuyor.
Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, onlarca yıldır yaptığı isabetli yatırımlarla milyarlarca dolarlık bir servet inşa ederken Berkshire Hathaway'i 60 yıl boyunca ortalama yüzde 20 bileşik getiriyle büyüttü. Yatırım dünyasındaki olağanüstü öngörüleriyel dikkat çeken ve "Omaha Kâhini" olarak anılan Warren Buffett, yatırımcıların en çok takip ettiği isimlerden biri oldu.
Piyasalarda risklerin arttığı, yapay zeka yatırımlarının tartışıldığı ve yatırımcıların temkinli hareket ettiği bir dönemde de Warren Buffett'ın uzun vadeli yatırım tavsiyesi bir kez daha gündeme geldi.
Warren Buffett'ın favorisi
Warren Buffett'ın yatırım hayatı boyunca en çok önerdiği yatırım, belirli bir şirket hissesi değil S&P 500 endeks fonları oldu.
Ünlü yatırımcı, bireysel yatırımcıların S&P 500 endeks fonlarına yatırım yapmasının uzun vadede en doğru stratejilerden biri olduğunu savunurken kendisi de Vanguard S&P 500 ETF fonunu tercih etti.
Bu fon, S&P 500 endeksinde yer alan 500 büyük Amerikan şirketine yatırım yaparak endeksin performansını birebir takip etmeyi hedefliyor.
Warren Buffett neden S&P 500'ü öneriyor?
Warren Buffett'a göre Amerikan şirketleri uzun vadede büyümeye devam ediyor ve ekonominin gelişmesiyle birlikte yatırımcılarına değer kazandırıyor. Bu nedenle tek tek hisse seçmek yerine geniş bir endekse yatırım yapmak, hem riski dağıtıyor hem de uzun vadeli büyümeden pay alma imkanı sunuyor.
Geçmiş veriler Warren Buffett'ı destekliyor
Tarihsel performans da Warren Buffett'ın görüşünü destekliyor.
S&P 500 endeksi, 1950'li yıllardan bu yana yıllık ortalama yaklaşık yüzde 10 getiri sağlarken, 2010 yılında kurulan Vanguard S&P 500 ETF ise aynı dönemde endeksin performansını yakından takip ederek yatırımcılarına yüzde 500'ün üzerinde getiri sundu.
Üstelik geçmişte yaşanan her büyük piyasa düşüşünün ardından endeks yeniden yükselişe geçti ve uzun vadeli büyümesini sürdürdü.
Yine de hisse seçmekten vazgeçmeyin
Endeks fonlarını öneren Warren Buffett, kaliteli şirket hisselerine yatırım yapılmasını da tavsiye ederken özellikle güçlü rekabet avantajına sahip, istikrarlı büyüyen ve makul değerlemeye sahip şirketlerin uzun vadede portföyde yer almasını savunuyor.
Ancak milyarder yatırımcıya göre, bireysel yatırımcıların portföylerinde bir S&P 500 endeks fonuna da yer vermesi, uzun vadeli servet oluşturmanın en etkili yollarından biri olabilir.
Uzun vadeli yatırım
Warren Buffett'ın yatırım felsefesinin temelinde kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli değer artışı yer alıyor.
Bu nedenle piyasalarda dalgalanmalar yaşansa bile, geniş tabanlı endeks fonlarının sabırlı yatırımcılar için yıllar içinde güçlü getiriler sunmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.