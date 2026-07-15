Warren Buffett'ın herkese önerdiği tek yatırım: Yüzde 500'ün üzerinde getiri sağladı

Warren Buffett neden S&P 500'ü öneriyor?

Warren Buffett'a göre Amerikan şirketleri uzun vadede büyümeye devam ediyor ve ekonominin gelişmesiyle birlikte yatırımcılarına değer kazandırıyor. Bu nedenle tek tek hisse seçmek yerine geniş bir endekse yatırım yapmak, hem riski dağıtıyor hem de uzun vadeli büyümeden pay alma imkanı sunuyor.