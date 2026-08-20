Yaban mersininde ithalata yerli alternatif: 12 milyon liralık yatırım
İspanya ve Hollanda'dan ithal edilen yaban mersini çeşitlerine yerli alternatif geliştirmek için Kayseri'de 12 milyon liralık yatırım yapıldı. 17 bin saksıda üretim yapılan tesiste, piyasada kilogramı en az 400 liradan satılan ürünün maliyetinin düşürülerek daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, yerli yaban mersini çeşitleri geliştirmek ve üretimi yaygınlaştırmak amacıyla Kayseri'nin İncesu ilçesinde 17 bin saksıda üretim yapıyor.
Yaklaşık 5 yıldır yaban mersini üzerine akademik çalışmalar gerçekleştiren Gürcan, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden getirilen çeşitlere alternatif yerli türler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda kurduğu şirketin AR-GE sahasında ıslah ve üretim çalışmalarını birlikte sürdürüyor.
İncesu'da yaklaşık 38 dekarlık alanda ailesiyle üretim yapan Gürcan, 12 milyon liralık yatırımla 17 bin saksıda yaban mersini yetiştiriyor.
Üretim maliyetlerini azaltmayı da hedefleyen bahçede düzenlenen "kendin topla" etkinlikleriyle özellikle çocukların doğayla buluşmasına imkan sağlanıyor.
Kayseri'de saksıda üretim modeli
ERÜ bünyesindeki Teknopark'ta AR-GE çalışmalarını sürdüren Gürcan, yaban mersininin asitli toprak istediğini belirtti. Kayseri'de uygun toprak yapısının bulunmaması nedeniyle üretimi saksılarda gerçekleştirdiklerini anlatan Gürcan, zorlu bir sürecin ardından ürünü yetiştirmeyi başardıklarını söyledi.
Yatırımın ve üretim alanının ayrıntılarını paylaşan Gürcan, "Toplam 45 dekarlık arazimizin 38 dekarı dikili alandan oluşuyor. Bu alanda 35 litrelik saksılarda 17 bin bitkimiz bulunuyor. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan bahçemiz için Ziraat Bankasından 5,5 milyon lira tutarında sübvansiyonlu kredi desteği aldık. Amacımız, 3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın kolayca yapabileceği bir model oluşturmak." diye konuştu.
Hedef saksı başına 3 kilogram
Kayseri'deki gece ve gündüz sıcaklık farkının yaban mersini üretimi açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade eden Gürcan, iklim koşulları sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı ürün elde ettiklerini aktardı.
Üretimde ikinci yılı geride bıraktıklarını belirten Gürcan, bu yıl saksı başına yaklaşık 1 kilogram ürün aldıklarını, tam verim döneminde ise bu rakamı 3 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Arazide çok sayıda çeşitle çalışma yürüttüklerini anlatan Gürcan, "30'a yakın yaban mersini çeşidimiz var. Daha sonra bunlar arasında melezleme yapıyoruz." dedi.
Marketlerde daha uygun fiyata sunmayı hedefliyor
Piyasada kilogram fiyatı en az 400 lirayı bulan yaban mersinini Kayseri'deki marketlere 250 ila 350 lira aralığında vermeyi planlayan Gürcan, böylece ürünü tüketiciler açısından daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Gürcan'ın aile işletmesindeki üretim çalışmalarına hemşire olan kardeşi ile annesi de destek veriyor.