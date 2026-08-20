Yaban mersininde ithalata yerli alternatif: 12 milyon liralık yatırım

Yatırımın ve üretim alanının ayrıntılarını paylaşan Gürcan, "Toplam 45 dekarlık arazimizin 38 dekarı dikili alandan oluşuyor. Bu alanda 35 litrelik saksılarda 17 bin bitkimiz bulunuyor. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan bahçemiz için Ziraat Bankasından 5,5 milyon lira tutarında sübvansiyonlu kredi desteği aldık. Amacımız, 3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın kolayca yapabileceği bir model oluşturmak." diye konuştu.

Hedef saksı başına 3 kilogram

Kayseri'deki gece ve gündüz sıcaklık farkının yaban mersini üretimi açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade eden Gürcan, iklim koşulları sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı ürün elde ettiklerini aktardı.