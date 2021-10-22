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  4. Yabancı kuruluşlardan 10 lirayı aşan dolar tahminleri

Yabancı kuruluşlardan 10 lirayı aşan dolar tahminleri

Yabancı kuruluşlar, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar tahminlerini güncelledi.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından yabancı kuruluşların tahmin güncellemeleri peş peşe geldi.

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Yabancı kuruluşlar, faiz indiriminin devam edeceği görüşünde benzer fikirlere sahipken, dolar tahminlerini de yukarı çekti.

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İşte yıl sonu dolar tahminleri...

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HSBC, yıl sonu dolar tahminini 8,65'ten 9,80 liraya yükseltti. Banka 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80 liradan 10,70 liraya çıkardı.

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