Yabancı kuruluşlardan 10 lirayı aşan dolar tahminleri
Yabancı kuruluşlar, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar tahminlerini güncelledi.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından yabancı kuruluşların tahmin güncellemeleri peş peşe geldi.
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Yabancı kuruluşlar, faiz indiriminin devam edeceği görüşünde benzer fikirlere sahipken, dolar tahminlerini de yukarı çekti.
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İşte yıl sonu dolar tahminleri...
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HSBC, yıl sonu dolar tahminini 8,65'ten 9,80 liraya yükseltti. Banka 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80 liradan 10,70 liraya çıkardı.
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