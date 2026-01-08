Yabancıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!
Yabancı yatırımcıların Aralık 2025'te Borsa İstanbul’da en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Aralık ayında Borsa İstanbul’da 23,9 milyar dolar alış ve 23,3 milyar dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar böylece net alıcı tarafta oldu. İşte 565 milyon 176 bin 670 dolarlık net alış gerçekleştiren yabancıların nette en çok alım ve satım yaptığı hisseler...
Yabancıların aralık ayında en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:
Akbank (AKBNK): 107,4 milyon dolar
Türk Hava Yolları (THYAO): 78,9 milyon dolar
Tüpraş (TUPRS): 56,5 milyon dolar
Yapı Kredi (YKBNK): 48,3 milyon dolar
Bim Mağazalar (BIMAS): 44,9 milyon dolar
Sabancı Holding (SAHOL): 31,4 milyon dolar
İş Bankası (ISCTR): 31,3 milyon dolar
Hektaş (HEKTS): 21,3 milyon dolar
Coca Cola (CCOLA): 20,6 milyon dolar
Ülker (ULKER): 14,6 milyon dolar
Yabancıların aralık ayında en çok net satış yaptığı hisseler ve tutarları ise şöyle:
Sasa Polyester (SASA): 86,6 milyon dolar
Türk Traktör (TTRAK): 22 milyon dolar
Şişecam (SISE): 13,66 milyon dolar
Turkcell (TCELL): 13,64 milyon dolar
Alfa Solar Enerji (ALFAS): 7,8 milyon dolar
Arçelik (ARCLK): 7,38 milyon dolar
Pegasus (PGSUS): 7,37 milyon dolar
Gübretaş (GUBRF): 6,2 milyon dolar
Emlak Konut GYO (EKGYO): 5,8 milyon dolar
Cates Elektrik (CATES): 5,4 milyon dolar