Yabancıların aralıkta en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!

Yabancı yatırımcıların Aralık 2025'te Borsa İstanbul’da en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Aralık ayında Borsa İstanbul’da 23,9 milyar dolar alış ve 23,3 milyar dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar böylece net alıcı tarafta oldu. İşte 565 milyon 176 bin 670 dolarlık net alış gerçekleştiren yabancıların nette en çok alım ve satım yaptığı hisseler...

Yabancıların aralık ayında en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:

Akbank (AKBNK): 107,4 milyon dolar

Türk Hava Yolları (THYAO): 78,9 milyon dolar

Tüpraş (TUPRS): 56,5 milyon dolar

Yapı Kredi (YKBNK): 48,3 milyon dolar

Bim Mağazalar (BIMAS): 44,9 milyon dolar

Sabancı Holding (SAHOL): 31,4 milyon dolar

İş Bankası (ISCTR): 31,3 milyon dolar

Hektaş (HEKTS): 21,3 milyon dolar

Coca Cola (CCOLA): 20,6 milyon dolar

Ülker (ULKER): 14,6 milyon dolar

Yabancıların aralık ayında en çok net satış yaptığı hisseler ve tutarları ise şöyle:

Sasa Polyester (SASA): 86,6 milyon dolar

Türk Traktör (TTRAK): 22 milyon dolar

Şişecam (SISE): 13,66 milyon dolar

Turkcell (TCELL): 13,64 milyon dolar

Alfa Solar Enerji (ALFAS): 7,8 milyon dolar

Arçelik (ARCLK): 7,38 milyon dolar

Pegasus (PGSUS): 7,37 milyon dolar

Gübretaş (GUBRF): 6,2 milyon dolar

Emlak Konut GYO (EKGYO): 5,8 milyon dolar

Cates Elektrik (CATES): 5,4 milyon dolar

