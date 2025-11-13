Google Haberler

Yabancıların ekimde en çok net alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu!

Yabancı yatırımcıların ekim ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Ekim ayında Borsa İstanbul’da 37,61 milyar dolar alış ve 37,66 milyar dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar böylece net satıcılı tarafta oldu. İşte 42,1 milyon dolarlık net satış gerçekleştiren yabancılar en çok alım ve satım yaptığı hisseler...

Yabancıların ekim ayında en çok net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:

1) Tüpraş (TUPRS): 81,61 milyon dolar

2) Türk Hava Yolları (THYAO): 43,04 milyon dolar

3) Turkcell (TCELL): 39 milyon dolar

4) Sasa Polyester (SASA): 32,43 milyon dolar

5) Türk Telekom (TTKOM): 25,48 milyon dolar

6) Ereğli Demir Çelik (EREGL): 25,23 milyon dolar

7) Kardemir D (KRDMD): 23,29 milyon dolar

8) Tab Gıda (TABGB): 23,21 milyon dolar

9) Global Yatırım Holding (GLYHO): 20,15 milyon dolar

10) Ford Otosan (FROTO) 👉 16,92 milyon dolar

Yabancıların ekim ayında en çok net satım yaptığı hisseler ve tutarları ise şöyle:

1) Akbank (AKBNK): 105,74 milyon dolar

2) Sabancı Holding (SAHOL): 89,74 milyon dolar

3) Garanti BBVA (GARAN): 70,12 milyon dolar

4) İş Bankası C (ISCTR): 65 milyon dolar

5) Aselsan (ASELS): 64,69 milyon dolar

6) Yapı Kredi (YKBNK): 46,69 milyon dolar

7) Bim Mağazaları (BIMAS): 45,18 milyon dolar

8) Pegasus (PGSUS): 39,87 milyon dolar

9) Astor Enerji (ASTOR): 28,98 milyon dolar

10) Emlak Konut GYO (EKGYO): 20,98 milyon dolar

