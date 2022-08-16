Yabancıya konut satışında bir ilk: Antalya, İstanbul'u geçti Yabancılara konut satışları, Temmuz ayında yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Satışlarda ilk kez Antalya, İstanbul'u geçti. Yabancıların 2022'de aldığı konut sayısı da 39 bin 322'e yükseldi. En çok alım yapılan 10 şehrin 9'unun denize kıyısı olması ise dikkat çekti. İşte yabancıların en çok konut aldığı şehirler...

TÜİK, konut satış iştatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Bu ayda yabancıların toplam konut satışındaki payı yüzde 4,2 oldu. 1 | 15

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 artarak 39 bin 322 oldu. 2 | 15

Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi. 3 | 15