Yağmurla birlikte çıkıyor: Kilosu 600 lirayı buluyor

En çok kanlıca mantarı ilgi görüyor

Ormandan topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah’a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya. Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.