Yağmurla birlikte çıkıyor: Kilosu 600 lirayı buluyor
Bolu’da yağışların ardından ormanlık alanlarda kanlıca mantarı görülmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya çıkan vatandaşların pazara getirdiği ürün yoğun ilgi görürken, kilogram fiyatı ise 600 liraya kadar çıkıyor.
Bolu’da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte ormanlık alanlarda mantarlar ortaya çıkmaya başladı.
Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurup halk pazarlarında satışa sunuyor.
Kilosu 500-600 liradan satılıyor
Bolu’daki pazarlarda tezgahlardaki yerini alan kanlıca mantarının kilogram fiyatı 500 ile 600 lira arasında değişiyor.
Yeni yeni çıkmaya başlayan mantarın az bulunması nedeniyle toplanması da zor olurken, kanlıcaya vatandaşların ilgisi yoğun.
En çok kanlıca mantarı ilgi görüyor
Ormandan topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah’a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya. Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.