Yan yana yaşayan zenginlerden şaşırtan hamle: Komşu gelmesin diye milyonları harcadılar
ABD'nin Florida eyaletinde yan yana malikânelerde yaşayan iki milyarder, aralarındaki araziyi satın alarak yeni bir komşunun taşınmasının önüne geçti. Toplam 67 milyon dolara mal olan anlaşma, ülkedeki en iddialı lüks konut projelerinden birinin de sonunu getirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Florida eyaletindeki Manalapan bölgesinde yaşayan milyarder iş insanları Larry Ellison ve David MacNeil, komşu olabilecek yeni bir malikâne projesini engellemek için dikkat çeken bir satın alma gerçekleştirdi.
Oracle'ın kurucu ortaklarından Larry Ellison ile otomotiv aksesuar şirketi WeatherTech'in kurucusu David MacNeil, daha önce 285 milyon dolarlık dev bir malikâne projesi için planlanan yaklaşık 4 dönümlük sahil arazisini kendi aralarında paylaştı.
Tapu kayıtlarına göre MacNeil, arazinin kuzey bölümünü 32 milyon dolara satın alırken, Ellison'ın da güney bölüm için 35 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Böylece iki milyarder toplamda 67 milyon dolarlık bir harcamayla mülklerinin arasındaki araziyi kontrol altına almış oldu.
Rekor malikane projesi iptal oldu
Söz konusu arazi, eski Manalapan Belediye Başkanı ve gayrimenkul geliştiricisi Stewart Satter'ın planladığı 285 milyon dolarlık ultra lüks malikâne projesiyle gündeme gelmişti. Hayata geçirilmesi halinde proje, ABD tarihinin en pahalı konut satışlarından birine imza atabilirdi.
Projede bowling salonu, otomobil müzesi, wellness merkezi, golf eğitim alanı, padel kortu ve geniş eğlence alanları gibi birçok lüks detayın yer alması planlanıyordu.
Ancak arazinin iki yanında yaşayan milyarderlerin satın alma hamlesiyle proje tamamen rafa kaldırıldı.
Ultra zenginler kendi malikanelerini tercih ediyor
Projeyi pazarlayan emlak danışmanı Nick Malinosky, varlıklı alıcıların büyük bölümünün hazır bir malikâne satın almak yerine kendi ihtiyaçlarına göre özel mülkler inşa etmeyi tercih ettiğini söyledi.
Yoğun talep üzerine malikane planı geçtiğimiz yıl araziden ayrıldı ve arsa tek başına satışa çıkarıldı. Sonunda ise arazi, iki komşu milyarder tarafından satın alınarak yeni bir konut projesine kapatılmış oldu.
MacNeil, satın alma kararını esprili bir dille değerlendirerek, "Üç Golden Retriever köpeğimin koşabilmesi için biraz daha fazla alana sahip olmak her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.