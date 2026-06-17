Yan yana yaşayan zenginlerden şaşırtan hamle: Komşu gelmesin diye milyonları harcadılar

Yoğun talep üzerine malikane planı geçtiğimiz yıl araziden ayrıldı ve arsa tek başına satışa çıkarıldı. Sonunda ise arazi, iki komşu milyarder tarafından satın alınarak yeni bir konut projesine kapatılmış oldu.

MacNeil, satın alma kararını esprili bir dille değerlendirerek, "Üç Golden Retriever köpeğimin koşabilmesi için biraz daha fazla alana sahip olmak her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.