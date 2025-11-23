Her 1 dolarda 2 sentlik bir "servet etkisi"

Analistlere göre; yapay zeka ile ilgili şirketlerin yüksek değerlemeleri, her 1 dolarda belki 2 sentlik bir "servet etkisi" yaratacak. Bununla birlikte, yapay zekanın hafif deflasyonist etkilere de yol açması bekleniyor. Analistler, büyük şirketlerin daha da büyüyeceğini, yeni girişimcilerin de yeni ufuklar keşfedeceğini öngörüyor.