Yapay zeka ekonomiyi nasıl şekillendirecek? Deutsche Bank iki senaryo açıkladı
Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojileri küresel ekonomide büyük bir "çılgınlık" yarattı. Son birkaç yılda yapay zeka ile ilgili şirketler yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. OpenAI başta olmak üzere yapay zeka şirketleri her geçen gün değerini ikiye katlarken analistler iki senaryo üzerine yoğunlaştı. Alman bankacılık devi Deutsche Bank'ın iyimse senaryosunda bu 'çılgınlık' yavaşlayan ekonomiler için bile kıvılcım etkisi oluşturacak. Büyük şirketler daha da büyüyecek, yeni yatırımcılar daha hızlı gelişecek. Ancak kötü senaryoda durum adeta bir kabus gibi.
Sadece 3 yıl önce OpenAI'ın ChatGPT modelini piyasaya sürmesi ile gündelik yaşamın bir parçası haline gelen yapay zeka bugün küresel ekonomiyi yeniden şekillendiriyor. Piyasalarda büyük heyecan dalgası yaratan yapay zeka sektörleri, iş tanımlarını ve meslekleri de şekillendirirken ülkeleri de yeni dünya düzenine hazırlıyor.
Pastadan pay almak isteyenler yapay zeka hisselerine yatırım yaparken, teknoloji devlerinin de değeri her geçen gün artıyor. Ancak diğer taraftan yatırımcılar, yapay zeka altyasına yönelik borç finansmanlı harcamaların artmasından da endişe duyuyor. Bu durum yapay zeka görünümünü belirsizleştirse de, teknolojinin büyüyen etkisi cazibesini artırıyor.
Deutsche Bank iki senaryo açıkladı
Deutsche Bank analistlerine göre, yapay zeka küresel ekonomide belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Analistler, yapay zekanın büyümedeki ateşleyici rolüne dikkat çekiyor. Banka analistleri yapay zekanın üretim sürecinde dikkat çeken bir değişim başlatmadan önce bile ekonomiyi canlandırdığını belirtiyor.
"Yapay zeka bir çılgınlık yarattı" diyen analistler bu hareketliliğin yavaşlayan ekonomileri harekete geçirdiğini hatta; sermaye harcamaları, artan değerlemeler ve küçük verimliliklerle büyümenin bugünden başladığını savunuyor. Yarının "yeni" kazananları ve kaybedenlerinin de beklentilerinin bugünden şekillendiğini ifade ediyorlar.
Analistlere göre, ekonomistler arasında yapay zeka konusunda "yaygın" görüş, görevlerin dörtte birinden fazlasının otomatikleştirilmesiyle üretkenliği yılda yüzde 0,5 ila yüzde 0,7 arasında artıracağı yönünde.
Yapay zeka modellerinin temelini oluşturan çipler için veri merkezleri gibi yapay zeka altyapısına da yüzlerce milyar dolarlık sermaye harcanması bekleniyor. Toplam harcamaların 10 yıl boyunca yılda yaklaşık yüzde 20 artacağı öngörülüyor.
Her 1 dolarda 2 sentlik bir "servet etkisi"
Analistlere göre; yapay zeka ile ilgili şirketlerin yüksek değerlemeleri, her 1 dolarda belki 2 sentlik bir "servet etkisi" yaratacak. Bununla birlikte, yapay zekanın hafif deflasyonist etkilere de yol açması bekleniyor. Analistler, büyük şirketlerin daha da büyüyeceğini, yeni girişimcilerin de yeni ufuklar keşfedeceğini öngörüyor.
Kötü senaryoda balon patlıyor
Ancak analistler, yapay zeka patlamasının bir "çöküşe" dönüşebileceği konusunda da uyarıyor.
Kötü senaryoda uygulama maliyeti ve hata payının üretkenlik kazanımlarını ciddi şekilde sınırladığına dikkat çeken analistler, "Yatırım balonu patlıyor veya sönüyor, veri merkezleri atıl kalıyor ve yatırımcılar kendilerini yoksullaşmış hissediyor" ifadelerini kullandı.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, analistler yapay zekanın "elektrik gibi" diğer yeniliklerin temeli olarak kullanılacak "genel amaçlı bir teknoloji" olacağını öngörüyor.
Analistler, yapay zekanın bugünkü seviyesinden daha fazla gelişmese bile, potansiyelini anlamak, sistemlere uydurmak ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için bile insanları eğitmenin uzun yıllar alacağına değiniyor.