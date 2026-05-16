Yapay zeka rallisinde gözde sektör oldu: Yıl başından bu yana ikiye katlandı
Yapay zekada yeni dönem başlıyor. Bellek çiplerinin ardından şimdi de “ışık teknolojileri” yatırımcıların radarına girdi. Veri merkezlerindeki görünmeyen kriz büyürken, bazı şirketlerin hisseleri yıl başından bu yana ikiye katlandı. Uzmanlar ise önümüzdeki birkaç yıl içinde dengelerin tamamen değişebileceğini ifade etti.
Yapay zeka yatırımlarında 2026’nın en dikkat çeken alanlarından biri haline gelen bellek çiplerinin ardından, şimdi de optik teknolojileri sektörü yatırımcıların radarına girdi. Uzmanlara göre veri merkezlerinde yaşanan yeni darboğazlar, optik altyapı şirketlerine yönelik ilgiyi hızla artırıyor.
Wall Street’te yılın en popüler yatırım temalarından biri bellek çipleri olurken, yapay zeka odaklı yükselişin yeni adresi optik teknolojileri hisseleri oldu. Özellikle veri merkezlerinde yapay zeka sistemlerinin artan veri trafiği, geleneksel bakır kablolama altyapısının sınırlarını zorlamaya başladı.
Silikon Vadisi’nde uzun yıllar yapay zeka ve çip teknolojileri alanında çalışan ve şu anda WyzeMind’in CEO’su olan Dinesh Tyagi, Business Insider’a yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın artık yalnızca işlem gücü değil, veri iletişim altyapısı açısından da yeni ihtiyaçlar doğurduğunu söyledi.
Veri merkezlerinde “trafik sıkışıklığı” oluşuyor
Tyagi’ye göre mevcut sistemlerde GPU’lar ile sunucu rafları arasındaki veri iletişimi çoğunlukla bakır kablolar üzerinden sağlanıyor. Ancak yapay zeka uygulamalarının hızla büyümesi, bu altyapıda ciddi veri yoğunluğuna yol açıyor.
Optik teknolojiler ise verileri fotonlar aracılığıyla ışık hızında ileterek bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Uzmanlar, önümüzdeki 2-3 yıl içinde optik iletişim alanında yaşanacak büyük gelişmelerin veri merkezlerindeki darboğazı önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.
Daha düşük enerji ve daha yüksek hız avantajı
Optik altyapının, bakır kablolara kıyasla daha düşük enerji tüketimi, daha az ısı üretimi ve daha düşük gecikme süresi sunduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar, yapay zekanın büyümesiyle birlikte optik teknolojileri “yeni nesil fırsat alanı” olarak değerlendirmeye başladı.
2026 yılında S&P 500 endeksinin en çok yükselen şirketleri arasında bellek üreticileri öne çıkarken, optik teknoloji şirketleri de hızlı yükselişleriyle dikkat çekiyor.
ABD merkezli teknoloji şirketleri Lumentum, Ciena ve Corning, yıl başından bu yana değerlerini ikiye katlayan hisseler arasında yer aldı. Özellikle Corning hisseleri, Nvidia ile yapılan iş birliği sonrası sert yükseliş kaydetti.
Yapay zekada yeni yatırım teması
Bellek çiplerine odaklanan DRAM ETF’lerinin ardından, fotonik ve optik yarı iletken teknolojilerine yatırım yapan yeni ETF ürünleri de piyasaya çıkmaya başladı.
Uzmanlara göre yapay zeka yatırımlarında işlemci ve bellek çiplerinden sonra sıradaki büyük büyüme alanı, veri iletişim altyapısını hızlandıracak optik teknolojiler olabilir.