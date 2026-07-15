

Meta Platforms, Teksas’ın El Paso kentindeki veri merkezi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansman paketi üzerinde çalışıyor. Morgan Stanley ile JPMorgan Chase finansman sürecinde görev alıyor.

JPMorgan Finans Direktörü Jeremy Barnum, yapay zekâ şirketi olmayan işletmelerde de güçlü sermaye harcaması ve kredi talebi görüldüğünü belirtti.

Veri merkezlerinin kurulması elektrikçilerden tesisatçılara, inşaat şirketlerinden ekipman üreticilerine kadar geniş bir tedarik zincirini harekete geçiriyor. Bankalar böylece doğrudan teknoloji şirketlerinin dışında kalan sektörlerden de kredi talebi alıyor.