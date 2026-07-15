Yapay zekâ Wall Street’e para kazandırıyor
Yapay zekâ altyapısını finanse eden halka arzlar, krediler ve borçlanmalar Wall Street bankalarına yeni bir gelir alanı açtı. SK Hynix işleminde Citigroup 70 milyon doları aşan ücret alırken BofA’nın yönettiği kaynak 500 milyar dolara yaklaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısı için ihtiyaç duyduğu sermaye, Wall Street’te yatırım bankacılığı faaliyetlerini hızlandırdı. Pay satışları, halka arzlar, şirket kredileri ve veri merkezi finansmanları büyük bankalara yeni komisyon geliri sağlıyor.
SK Hynix’in 26,5 milyar dolarlık ABD depo sertifikası satışı ile SpaceX’in rekor halka arzı, yapay zekâ bağlantılı sermaye işlemlerinin ulaştığı büyüklüğü gösterdi.
Bankalar, finansman talebinin yalnızca çip üreticileri ve yazılım şirketleriyle sınırlı kalmadığını belirtiyor. Veri merkezi, enerji, savunma, elektrik altyapısı ve inşaat sektörlerinde de kredi ve danışmanlık ihtiyacı artıyor.
Bankalara dev komisyon
SK Hynix’in ABD’de gerçekleştirdiği 26,5 milyar dolarlık satıştan işlemde görev alan banka ve aracı kurumlar yaklaşık 260 milyon dolar ücret elde etti.
Citigroup, ortak küresel koordinatör ve depo bankası olarak 70 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Bankanın kazancı, işlemde yer alan diğer büyük finans kuruluşlarının ücretlerinden yaklaşık yüzde 20 daha yüksek gerçekleşti.
Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan da SK Hynix satışında küresel koordinatör olarak görev aldı. İşlemden alınan toplam ücret, toplanan kaynağın yaklaşık yüzde 0,97’sine karşılık geldi.
SpaceX’in rekor halka arzında görev alan bankaların toplam komisyonu ise yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı. Halka arz, bankaların teknoloji şirketlerinden elde ettiği ücret gelirlerinde yeni bir ölçek oluşturdu.
Goldman çok yıllı döngü görüyor
Goldman Sachs CEO’su David Solomon, yapay zekâ altyapısının henüz erken aşamada olduğunu ve yatırım sürecinin yıllarca devam edebileceğini söyledi.
Solomon, sektörün hisse satışı, borçlanma, kredi ve birleşme işlemleri dahil bütün finansman araçlarına ihtiyaç duyduğu bir sermaye harcaması süper döngüsünde bulunduğunu belirtti. Goldman Sachs, SpaceX halka arzında baş yükleniciler arasında yer aldı. Bankanın Morgan Stanley ile birlikte Anthropic’in planlanan halka arzında da önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
OpenAI’ın da ABD’de halka arz başvurusunda bulunması, Wall Street’in önündeki teknoloji işlemleri takvimini genişletti. Yapay zekâ şirketlerinin yüksek altyapı maliyetleri, halka arz sonrasında da kredi ve tahvil finansmanı ihtiyacının sürmesine yol açabilir.
Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı ücretleri ikinci çeyrekte yüzde 55 artarak 3,4 milyar dolara çıktı. Bankanın hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelir yüzde 72 artışla 7,42 milyar dolara, sabit getirili ürünler, döviz ve emtia geliri ise yüzde 32 yükselişle 4,59 milyar dolara ulaştı.
BofA 500 milyara yaklaştı
Bank of America, OpenAI’a 520 milyon dolarlık kredi hattı açtı. İşlem, bankanın yapay zekâ şirketine sağladığı ilk doğrudan kredi oldu.
Bankanın iç verilerine göre BofA, 2025 yılından bu yana yapay zekâyla bağlantılı şirketler için yaklaşık 500 milyar dolarlık kaynak sağlanmasına aracılık etti.
Söz konusu tutar, yatırım yapılabilir şirket tahvilleri, kaldıraçlı finansman ve hisse senedi sermaye piyasalarındaki yapay zekâ bağlantılı kaynak toplamının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor.
Bank of America’nın yatırım bankacılığı ücretleri ikinci çeyrekte yüzde 50 artarak 2,1 milyar dolara yükseldi. Büyük halka arzlar, şirket satın almaları ve tahvil işlemleri gelir artışının temel kaynakları arasında yer aldı.
Yılın ilk yarısında açıklanan küresel birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam büyüklüğü 2,5 trilyon dolara ulaştı. Bankalar, anlaşmalar tamamlandıkça gelecek 6 ila 9 ay boyunca yeni ücret gelirleri elde edecek.
Veri merkezleri krediyi büyütüyor
Citigroup CEO’su Jane Fraser, yapay zekânın müşteri görüşmelerinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldiğini söyledi.
Teknoloji, veri merkezi, enerji ve savunma yatırımlarındaki hızlanma, bankaların kredi ve sermaye piyasası faaliyetlerini aynı anda destekliyor. Çiplerin yanı sıra elektrik üretimi, şebeke bağlantıları ve soğutma sistemleri de finansman gerektiriyor.
Meta Platforms, Teksas’ın El Paso kentindeki veri merkezi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansman paketi üzerinde çalışıyor. Morgan Stanley ile JPMorgan Chase finansman sürecinde görev alıyor.
JPMorgan Finans Direktörü Jeremy Barnum, yapay zekâ şirketi olmayan işletmelerde de güçlü sermaye harcaması ve kredi talebi görüldüğünü belirtti.
Veri merkezlerinin kurulması elektrikçilerden tesisatçılara, inşaat şirketlerinden ekipman üreticilerine kadar geniş bir tedarik zincirini harekete geçiriyor. Bankalar böylece doğrudan teknoloji şirketlerinin dışında kalan sektörlerden de kredi talebi alıyor.
Banka gelirleri hızlandı
Wall Street bankalarının küresel yatırım bankacılığı geliri 2026 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 61,4 milyar dolara yükseldi. JPMorgan küresel yatırım bankacılığı gelirlerinde ilk sırada kalırken Goldman Sachs birleşme ve satın alma danışmanlığında liderliğini sürdürdü.
Cerebras’ın 6,4 milyar dolarlık halka arzı ile Alphabet’in 85 milyar dolarlık pay satışı da ikinci çeyreğin büyük sermaye piyasası işlemleri arasında yer aldı.
Yapay zekâ teması bankalara yalnızca halka arz komisyonu kazandırmıyor. Şirket tahvilleri, sendikasyon kredileri, veri merkezi finansmanı, birleşme danışmanlığı ve riskten korunma işlemleri de gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor.
Yüksek değerleme riski
Yapay zekâ yatırımlarının bankacılık gelirlerini desteklemesine rağmen teknoloji hisseleri temmuz ayında dalgalı bir seyir izledi. Özellikle çip üreticilerindeki yüksek değerlemeler ve sermaye harcamalarının ne kadar süre devam edeceğine ilişkin soru işaretleri yatırımcıların daha seçici hareket etmesine yol açtı.
Veri merkezi yatırımlarından beklenen gelirlerin gecikmesi veya teknoloji şirketlerinin harcamalarını azaltması, yeni halka arz ve borçlanma işlemlerinin hızını düşürebilir.
Enflasyonun yeniden yükselmesi ve sıkı para politikasının sürmesi de şirketlerin finansman maliyetini artırabilecek riskler arasında bulunuyor.
Wall Street’in önündeki temel takvim OpenAI ve Anthropic’in halka arz süreçleri, yeni veri merkezi kredileri ve teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek yatırım bütçeleri olacak. Bankaların komisyon gelirlerindeki artışın kalıcı olup olmadığı sonraki bilançolarda daha net görülecek.