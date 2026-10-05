Yapay zekâlı otonom çiftlik dönemi: 22 girişimci için yeni model

Her çiftlik 100 büyükbaş kapasiteli





Tarım girişimcileri için planlanan işletmelerin her biri 100 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Ancak geleneksel çiftliklerden farklı olarak üretimin yalnızca fiziki altyapıya değil, sensörlerden ve dijital sistemlerden gelen verilere göre yönetilmesi hedefleniyor.

Programa katılan girişimcilere hayvan sağlığından sürü yönetimine, üretim planlamasından robotik sistemlere kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Veri analizi ve yapay zekâ destekli üretim de bu eğitimin önemli parçaları arasında bulunuyor.