Yarın bankalar açık mı? 26 Mayıs Salı (arefe) banka çalışıyor mu?
Yarın Kurban Bayramı arefesi… Arefe günlerinde bankaların çalışma durumu sürekli araştırılıyor. Bugün de yoğun şekilde gelen sorulardan biri "Yarın bankalar açık mı" şeklinde...
Evet, 26 Mayıs Salı günü bankalar yarım gün çalışacak. Kamu ve özel bankalar saat 12.30'dan sonra işlem yapmayacak.
Bankalar, 27-28-29-30-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak. Bankaların kapalı olduğu günlerde sadece FAST ve havale işlemleri yapılacak.