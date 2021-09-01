Yasak bitti ilk balıklar tezgahta

Işık, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Havanın sıcak olması nedeniyle halimize balık ilk gün biraz az geldi. Bilhassa hamsi ve sardalya sıcaklık nedeniyle suyun üstünde dağınık geziyor. Işıkla avcılık da yasak olduğu için en fazla 3-5 kasa yakalanabiliyor. Hava sıcaklıkları düştüğü zaman inşallah daha fazla balık halimize gelecek." dedi.

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