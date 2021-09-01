Yasak bitti ilk balıklar tezgahta
Denizlerde av yasağının bitmesiyle ilk avlarıyla dönen balıkçılar kasa kasa istavrit, sardalya, lüfer ve mırmır yakaladı. Edirne'de levrek 80, istavrit 35, mezgit 60 liradan satıldı.
Dün gece denize açılan balıkçılar, sabaha karşı Bandırma Balık Hali'nde protokol üyelerince karşılandı. Daha sonra, yakalanan yaklaşık 200 kasa istavrit, sardalya, lüfer ve mırmır mezatla satışa sunuldu.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların müsilaj nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.
Işık, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Havanın sıcak olması nedeniyle halimize balık ilk gün biraz az geldi. Bilhassa hamsi ve sardalya sıcaklık nedeniyle suyun üstünde dağınık geziyor. Işıkla avcılık da yasak olduğu için en fazla 3-5 kasa yakalanabiliyor. Hava sıcaklıkları düştüğü zaman inşallah daha fazla balık halimize gelecek." dedi.
Kıyıköy ve Trabzon'da istavrit bolluğu
Kıyıköy beldesinde, gün doğumu denize açılan balıkçılar ise, Kıyıköy açıklarında yaklaşık 100 ağ attı. İlk ağlarını çeken balıkçılar yaklaşık 40 kasa istavrit yakaladı.