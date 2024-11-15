Yatırım şirketlerine göre getiri potansiyeli en yüksek 14 hisse belli oldu

Aracı kurumlar ile bankalar, mali tablolarını açıklayan şirketlerin hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını revize ediyor. Foreks Haber'in verilerine göre, 1 Ekim-15 Kasım tarihli raporlardan derlenen hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.

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