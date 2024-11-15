Yatırım şirketlerine göre getiri potansiyeli en yüksek 14 hisse belli oldu
Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 9 aylık mali performansı açıklandı. Böylece yatırım şirketlerine göre getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
Aracı kurumlar ile bankalar, mali tablolarını açıklayan şirketlerin hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını revize ediyor. Foreks Haber'in verilerine göre, 1 Ekim-15 Kasım tarihli raporlardan derlenen hedef fiyatlar sonrası getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
İşte getiri potansiyeli yüksek hisseler
TOASO: 10 raporda hedef fiyat 322,45 TL olarak belirlenirken, son fiyat 195,60 TL seviyesinde. Hissede beklenen getiri potansiyeli yüzde 64,85.
TTKOM: 11 raporda hedef fiyat 75,06 TL, son fiyat ise 45,84 TL. Getiri potansiyeli yüzde 63,74 olarak öngörülüyor.
THYAO: 13 raporda hedef fiyat 444,68 TL, son fiyat ise 286,50 TL seviyesinde. Bu hissedeki getiri potansiyeli yüzde 55,21 olarak hesaplandı.
TCELL: 14 raporda hedef fiyat 142,78 TL olarak açıklanırken, mevcut fiyatı 96,00 TL düzeyinde. Getiri potansiyeli yüzde 48,73 olarak belirlendi.
MGROS: 11 raporda hedef fiyat 693,94 TL, son fiyat ise 470,00 TL seviyesinde. Getiri potansiyeli yüzde 47,65.
PGSUS: 11 raporda hedef fiyat 336,96 TL olarak belirtilirken, son fiyatı 234,80 TL. Getiri potansiyeli yüzde 43,51 olarak dikkat çekiyor.