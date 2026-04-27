Yatırımcı konuta yöneldi: Kira getirisi yüksek ve değeri en çok artan şehirler
Konut yatırımında "kira getirisi mi yoksa değer artışı mı daha kazançlı?" sorusu yeniden gündemde. Merkez Bankası verileri yatırım tercihlerinde gayrimenkule yönelişi gösterirken, büyükşehirlerdeki fiyat artışı ve kira getirisi verileri iller bazında farklı kazanç tablolarını gösterdi. İşte yatırımcı için en çok kira getirisi ve değer artışı getiren şehirler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenli olarak yayımladığı hanehalkı beklenti anketinin nisan ayı sonuçları, yatırım eğilimlerinde dikkat çekici bir yön değişimine işaret etti.
Altından çıkış, konuta yöneliş
Ankette yer alan “yatırım tercihleri” sorusunda, mart ayında yüzde 55,2 olan “altın alırım” diyenlerin oranı nisanda yüzde 48,8’e geriledi. Buna karşılık “gayrimenkul alırım” yanıtını verenlerin oranı yüzde 28,5’ten yüzde 33,4’e yükseldi. Veriler, hanehalkının altından çıkış yaparak konuta yönelmeye başladığını ortaya koydu.
Altın fiyatları piyasayı doğrudan etkiliyor
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre sektör temsilcileri, altın fiyatlarındaki hareketliliğin gayrimenkul piyasası üzerinde belirleyici rol oynadığını vurgularken, sarı metalin çoğu zaman konut alım sürecinde “ara yatırım aracı” olarak değerlendirildiğine dikkat çekiyor.
"Kârını realize eden konuta yöneliyor"
Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman da Türkiye’de bireylerin, konut alacak seviyeye ulaşana kadar birikimlerini genellikle altında değerlendirdiğini belirtti. Altındaki sert yükselişlerin konut talebini artırabildiğini ifade eden Büyükduman, “Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir” dedi.
Büyükşehirlerde fiyat artışı dikkat çekti
Öte yandan, büyükşehirlerde son bir yıllık konut fiyat artışlarına bakıldığında farklı bir tablo öne çıkıyor. Ortalama metrekare fiyatı ve yıllık artış oranlarına göre ilk beş şehir şöyle sıralandı:
İstanbul - 62.204 TL/m2 - %40,53
Antalya - 52.011 TL/m2 - %40,44
Muğla - 65.607 TL/m2 - %40,20
Ankara - 36.561 TL/m2 - %39,83
Ordu - 35.648 TL/m2 - %35,94
Kira getirilerinde öne çıkan iller
Mart 2026 itibarıyla kira getirilerinde ise öne çıkan şehirler şöyle:
Tekirdağ - 29.775 TL/m2 - %8,38
Ankara - 36.561 TL/m2 - %8,24
Şanlıurfa - 22.257 TL/m2 - %8,00
Sakarya - 33.483 TL/m2 - %7,55
İstanbul - 62.204 TL/m2 - %7,38