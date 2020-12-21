Yatırımcılar, 2021'in halka arz gündemine odaklandı
Yatırımcılar, COVID-19 ile geçen 2020'de dünyanın en çok kazandıran 5. borsası olan Borsa İstanbul'da yeni halk arzlara odaklandı. İşte 2021 yılında halka arz edilmesi beklenen şirketler...
Borsa İstanbul'da 2020'de gerçekleşen 8 halka arz yoğun talep gördü.
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Aralık ayı başında halka arz edilen Kervan Gıda'ya 18 kat talep gelirken, şirket 466 milyon lira gelir elde etti.
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2020'nin son halka arzı olan elektrikli ev aletleri sektörünün önemli oyuncularından Arzum'a ise 54 kat talep geldi.
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Yatırımcılar, COVID-19 ile geçen 2020'de dünyanın en çok kazandıran 5. borsası olan Borsa İstanbul'da yeni halk arzlara odaklandı.
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