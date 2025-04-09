Yatırımcının tercihi belli oldu: İşte mart ayında en çok alınan ve satılan hisseler
Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki hareketleri Mart 2025 verileriyle netleşti. Yabancı yatırımcılar mart ayında 34 milyar 625 milyon dolarlık alış ve 34 milyar 796 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirirken en çok alınan ve satılan hisseler belli oldu. İşte detaylar…
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Yabancıların en çok aldığı hisseler
1. Aselsan (ASELS)
Listenin zirvesinde Aselsan (ASELS) yer aldı.
Yabancı yatırımcılar mart ayında Aselsan hisselerinde 199,9 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
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2. Turkcell (TCELL)
İkinci sırada Turkcell (TCELL) bulunuyor.
Yabancıların net alımı 100 milyon doları buldu.
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3. Ford Otosan (FROTO)
Ford Otosan (FROTO) 59,8 milyon dolarlık net alımla üçüncü sırada yer aldı.
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4- Tüpraş (TUPRS)
Net Alış: 49,9 milyon dolar
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